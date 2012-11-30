〔纽约汇市〕欧元兑美元连涨第四个月,兑日圆录得6月以来最大月度涨幅

* 欧元兑日圆触及七个月高位,兑美元触及逾五周高位

* 美国财政协商是交易商关注的焦点

* 对日本央行将放松政策的预期加重日圆卖压

路透纽约11月30日电---欧元兑美元周五升至逾五周最高,连涨第四个月,因投资者寄望于美国政界人士将在年底前达成财政协议.

日圆重挫,兑美元录得自2月以来最大单月跌幅,因市场臆测日本政府可能出现的调整将导致大规模宽松货币政策的实施.投机客增加日圆空头押注至2007年5月以来最高水平.

在过去几周中,金融市场被美国政界领袖有关财政悬崖的讲话所主导.财政悬崖是指明年年初将开始实施的规模达6,000亿美元的增税减支举措,如果不能避免将重创美国经济.

美国众议院议长贝纳称共和党和总统奥巴马有关财长悬崖的磋商陷入僵局.奥巴马指责控制众议院的共和党人阻碍协议的达成.

"市场预期在12月31日前,将达成某种形式的妥协.这是市场目前的心态,"Mizuho Corporate Bank汇市销售部副总裁Fabian Eliasson表示.

欧元兑美元EUR=上扬0.2%,报1.3001美元,根据路透数据,稍早触及1.3027美元,为10月23日以来最高.交易商称,在1.3040-50美元有卖盘.

本月,欧元/美元上扬0.3%.

德国议会周五以压倒多数批准最新的希腊救助协议,这也扶助欧元人气.但这一结果已在市场的广泛预料中.

今日公布的数据显示,德国零售销售骤降,法国消费者支出减少,以及欧元区失业率创纪录高位.尽管如此,欧元仍然走强.

欧元区低迷的经济前景应限制欧元的进一步涨势,分析师称.

在美国公布疲弱的个人收入和支出数据后,欧元兑美元跌至日低.数据打压市场风险意愿,投资者买入美元避险.

"令人失望的数据损及原本并不高涨的乐观情绪,投资者乐观认为全球主要经济体增长积聚动能,"Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示,"数据还证实了美国第四季经济成长疲弱."

美元兑日圆JPY=上扬0.5%,报82.51日圆,接近上周触及的八个月高位82.82日圆.美元/日圆11月可能录得3.4%的涨幅,为2月以来最大单月涨幅.

欧元兑日圆EURJPY=攀升0.6%,报107.19日圆.稍早攀升至107.66日圆,为4月底以来最高.交易商称,受助于日本进口商对欧元的月底需求.

11月,欧元/日圆上扬3.7%,为6月以来最大月度涨幅.

尽管日本主要反对党领导人安倍晋三对日本央行独立性的激进立场有所软化,但他仍然重申,希望日本央行购买外国公债.安倍晋三目前是新首相最有力的竞争者之一.

"市场为12月16日的日本大选作准备,"Eliasson称.他表示,对日本央行将进一步放宽政策预期与日俱增,如果大选结果与市场预期一致,美元可能进一步攀升至85至87日圆.

美元指数.DXY11月上扬0.3%,结束三个月连跌.(完)

--编译 母红;审校 李军

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