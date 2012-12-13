《国际主要央行公开市场操作一览》--12月13日

路透上海12月13日电---美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4),替代将到期的"卖短买长"方案,FED承诺每月将购买450亿美元公债,并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划.欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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12/11 买入通膨保值公债 13.96 01/15/2019 - 02/15/2042

12/10 买入公债 19.76 02/15/2036 - 11/15/2042

12/07 卖出公债 -75.93 11/15/2013 - 02/15/2015

12/06 买入公债 46.18 12/31/2018 - 11/15/2020

12/06 买入公债 19.80 02/15/2036 - 11/15/2042

此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况.

其中,在2012年12月13日-2013年1月11日期间,FED计划在滚动操作中,购买约340亿美元的机构债和机构抵押支持证券.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%,同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.[ID:nL4T09M5TM]

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.美联储表示,只要未来一两年的通胀预计不会超过2.5%且通胀预期受控,上述新的利率承诺就不会改变.美联储启动新一轮公债购买计划来取代较为温和且即将到期的一项刺激措施,同时还下调了明年经济成长和通胀预估.美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划,一如此前金融市场的预期.[nL4T09M5TM]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/12 七天期反向交易 32.60亿美元 0.66%(固定利率)

12/11 七天期反向交易 732.17 0.75%(固定利率)

35天期反向交易 152.96 0.75%(固定利率)

七天期定期存款 -2,085.00 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)上周四维持主要再融资利率在0.75%不变,同时亦维持存款工具利率在0.0%不变,隔夜贷款工具利率维持在1.50%不变.但考虑了降息选项,并预期2013年欧元区经济将再次萎缩.这为明年初可能降息留出了余地.委员会还讨论了将存款利率降至负值的提议.通过实际上向银行存款收取费用的做法,欧洲央行可以促使银行将资金投放到其它地方.欧洲央行总裁德拉吉称,管委会在广泛讨论了利率后决定维持利率不变.[nSB2132299]

--欧洲央行总裁德拉吉表示,降息以刺激经济可能在某一时点带来本币贬值压力.若民间和公共部门背负沉重债务,当面临经济不振时央行几乎没有操作空间,而外部失衡与财政失衡开始得到缓解,去杠杆化正在有序进行.[nSB2133863]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 40,470

上周三 38,140

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当期变化 +2,330

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行6,326亿台币存单,若相较存单到期金额6,403亿,存单发行余额减77亿.[ID:nL4T09M28S]

--台湾央行周二公布,当日共发行244亿台币存单,若相较存单到期金额118亿,存单发行余额增126亿.[ID:nST0586031]

--台湾央行周一公布,当日共发行2,512亿台币存单,其中含1,000亿台币的364天期存单,若相较存单到期金额2,534亿,存单发行余额减22亿.[ID:nST0585699](完)

--整理 刘昕; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]