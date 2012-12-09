〔中国数据〕11月发电量同比增长7.9%,增速为年初以来最高--国家统计局

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透北京12月9日电---中国国家统计局周日公布,11月发电量4,011亿千瓦时,同比增长7.9%,增速为年初以来最高;1-11月累计增长4.4%.
统计局并公布,11月原油加工量4,161万吨,同比增长9.1%;1-11月累计增长3.2%.
当月钢材产量8,123万吨,同比增幅16.5%;1-11月累计增长7.2%.(完)
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--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。