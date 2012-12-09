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货币新闻 | 2012年 12月 9日 星期日 13:50 BJT

〔中国数据〕11月发电量同比增长7.9%,增速为年初以来最高--国家统计局

路透北京12月9日电---中国国家统计局周日公布,11月发电量4,011亿千瓦时,同比增长7.9%,增速为年初以来最高;1-11月累计增长4.4%.

统计局并公布,11月原油加工量4,161万吨,同比增长9.1%;1-11月累计增长3.2%.

当月钢材产量8,123万吨,同比增幅16.5%;1-11月累计增长7.2%.(完)

欲览详情,请点击国家统计局网站(here)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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