〔中国房地产〕1-11月房地产开发投资同比增16.7%,新开工面积下滑7.2%--统计局

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透北京12月9日电---中国国家统计局周日公布,中国1-11月房地产开发投资同比增16.7%,较1-10月的增速15.4%进一步提高.
统计局并公布,1-11月房屋新开工面积同比下滑7.2%,降幅比1-10月份缩小1.3个百分点;同期,商品房销售面积同比增长2.4%,销售额增长9.1%.
此前数据显示,1-10月房屋新开工面积同比下降8.5%;同期,商品房销售面积同比下降1.1%,销售额同比增5.6%.(完)
欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)
--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。
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