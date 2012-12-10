《新闻人物》泰国富商谢国民押注中国增长

(本文由路透中文网编译)

路透曼谷12月7日电(记者 Khettiya Jittapong)---泰国富商谢国民(Dhanin Chearavanont)可将其商业帝国的历史回溯至20世纪20年代的中国广东。当时，他父亲从广东前往泰国，在曼谷的唐人街成立了一家种子公司。

差不多一个世纪之后，正大集团(卜蜂)这个家族企业开始重返中国，以93.8亿美元从汇丰控股手中购买后者所持15.6%的平安保险(2318.HK)股份。这也是今年亚洲第二大交易。

对于73岁的谢国民而言，这笔投资意味着对华经营战略的自然发展。但对于一个以饲料和家禽生产而闻名的泰国企业而言，此举意味着一个新篇章的展开。

一位拒绝透露姓名的投资银行人士称：“中国对正大集团很重要，该交易将为正大在中国的扩张奠定基础。保险业很火，而中国的渗透率很低，这为保险业提供了增长潜力。”

对于作为全球最大动物饲料生产商的正大而言，保险业并非明显合适的选择。

但该集团早就注意中国市场。正大集团是首个在1979年投资中国农业综合产业的跨国公司。

根据中国最新的十二五规划，中国将逐步实现农业现代化。正大集团公司网站显示，正大通过正信银行经营融资业务，并在上海运营着卜蜂莲花超市。

谢国民曾当选福布斯杂志2011年度的亚洲商业人物。在《中国经济周刊》2009年的一项投票调查中，谢国民也当选为跨国企业领袖人物。

作为家中的幼子，谢国民自30岁以来一直担任正大集团的掌门人。通过向农业、零售业和电信业的扩展，谢国民将正大集团打造为国际化企业。

1921年，谢国民的父亲和叔叔离开广东。1946年，他们的种子商店有了正大这个新名字，并通过一系列企业和合约式农业，他们在亚洲的业务也实现了多元化。

正大集团从种子起步，慢慢延伸至饲料、农业、粮食贸易和饲料加工。

谢国民10月在迪拜出席第12届福布斯全球CEO大会时表示：“我对亚洲的力量很有信心，亚洲将在世界贸易中扮演更加重要的角色。”

中国已经是正大集团的一个主要投资基地。该集团在29个大陆省份中运营着109家动物饲料加工厂。正大集团还对中国的汽车、医疗、机械、零售和房地产等领域感兴趣。（完）