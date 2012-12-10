(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(12月3日-7日)当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元即期CNY=CFXS当周累计微跌0.055%,涨停僵局不见缓解,仅随中间价微幅波
动.周初央行明确T和T+1品种均受1%日波幅限制,银行只有在1D(T+3)远汇CNYSNOR=CFXS市
场寻求人民币流动性,本周来该品种报价明显趋于平稳.后期若无央行干预,即期料仍将陷于
涨停板.[CNY/CN-PMF]
公开市场操作:
--财政资金投放或将扶助流动性,故虽有存款准备金上缴的扰动,中国央行公开市场本周也仅
是顺应机构资金需求,小额净投放110亿元人民币,加强与财政政策联动的"有效性".
12月政策放松预期已降至年内"冰点".市场人士预计,短期内央行仍将依赖逆回购操作调节
市场流动性.[CN/MMTCN]
债市:
--银行间债市当周收益率一度因股市向好而承压走升,不过总的来看,目前市场消息面和资金
面都较为淡静,加之年底将至,机构交投意愿不足,现券区间震荡走势未变.最新可值得关注的
就是周末将公布的11月CPI等数据.不过数据若不明显脱离预期,债市预计难觅新方向.[CN/CN]
票据:
--中国票据市场转贴利率当周走升.因12月为今年最后一个月,年末考核时点逐渐临近,部分
机构已开始提前筹划为年底时点的信贷规模调整做准备.随着年内银行信贷规模控制压力增
大,短期内转贴价格或受此推动震荡走高.[CN/CPCN]
股市:
--中国股市.SSEC当周强劲反弹.周初惯性下滑并创下近四年新低后,中共政治局会议为明年
经济定调,给大盘反弹带来一些契机,在金融和基建板块的提振下,沪综指.SSEC重回2,000点,
周五收报2,061.786点,一周累计上涨4.1%,创下逾13个月来的最大单周涨幅.[.SSCN]
期市:
--沪铜当周先涨后跌.最大铜消费国--中国公布的制造业数据亮眼,推动铜价创下逾六周来新
高,之后因美国预算谈判的担忧,使铜价结束连涨势头,有所回调.主力3月合约周五收报57,450
元,较上周五升150元.[MET/LCN]
黄金:
--黄金价格当周走低,美国政府与国会关于财政问题的谈判进展迟缓,继续拖累市场人气,在
基金抛盘及止损盘等的打压下,金价震荡下行,不过临近周末,欧洲央行未来可能降息的前景
支撑金价小幅反弹.上海期金主力6月合约周五收报346.28元,较上周五跌1.65%.(完)
--整理 边竞/李然/康熙泽/李宏薇/林琦; 审校 曾祥进