《Wasik专栏》如何投资于"中国症候"

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik; 编译 洪曦/兰秀娟

路透芝加哥12月6日电---全球化配置资产并从新兴市场成长中获益的一个办法,就是要识别新的"中国症候".作为全球第一人口大国,为了满足人口增长所带来的需求,中国正在成为资源和技术的主要买家.

中国不断增长的需求,将会继续推高从耕地到原油等各类资源的价格.根据国际货币基金组织(IMF)近期的一份报告,当前中国消费了逾40%的全球基本金属、23%的主要农产品以及20%的非再生能源.而在2000年,这些占比还仅仅停留在个位百分数.

有许多透过上市交易基金(ETF)投资于这一趋势的方法.不过首先,对于中国巨大需求在全球范围内产生的广阔影响,你要了然于胸.

在"赢者通吃"一书的作者、经济学家Dambisa Moyo看来,中国对从铝到水等一系列资源的旺盛需求,将逐渐改变地缘政治格局并推动大宗商品价格走升.

为了在书中详述中国巨大需求的影响,Moyo走访了22个国家.她表示,中国已在全球各地大举交易,购买其所需要的资源来满足国民、基础建设以及生产消费品的需要.实际上,中国已经成为了"买方垄断者";为了购得所需的物品,这个大买家的出价会高过所有人.

"中国正计划在30年内使约3亿人摆脱贫困,"Moyo在11月29日芝加哥全球事务委员会(Chicago Council on Global Affairs)一次会议上表示."中国贫困人口的数量要比整个非洲都多.在短短八年内,中国将有221个人口超百万的城市."而美国目前只有10个城市的人口超过了100万.

Moyo称,一旦中国当前的基础建设热潮消退,其最为迫切的需求将会是食物和水.中国的可用耕地以及淡水资源正变得越来越少,因此其正在进口海外食品,并在海水淡化领域大举投资.此外,中国也在建造大坝,改道河流.相应地,这催生了其对高效农业、化肥、水生产和储存技术的需求.

而中国的能源需求亦将更为巨大.据国际能源署,尽管美国仍是全球人均能源消费量最大的国家,但在总量上中国才是最大的能源消费国.这将给石油、煤炭和天然气的价格带来上行压力,并且利好那些掌握矿产、石油勘探和开采技术的最大型公司.国际货币基金组织(IMF)预计,10年内油价将触及每桶200美元.

除了能源外,中国还将继续重金购买铜等矿物资源.其已购买了秘鲁的一座铜矿山,并且正在全球各地搜寻更多的资源.

**怎样投资**

有几种投资"中国症候"的方法,主要是通过ETF.不过你应该采取轻仓、买入并持有的策略.像大多数商品基金一样,ETF聚集了公司和行业风险,而且波动性是出了名的高.只能把一小部资金分投入这些基金,并且不要试图判断市场时机.

如果你已持有广泛的新兴市场仓位,那么你可以对铜等特定商品实施进一步的微配置,First Trust ISE World Copper IndexCU.O等ETF就投资于力拓(RIO.AX)、Freeport McMoRan(FCX.N)等主要矿业公司.

类似的,也可以通过PowerShares Global Water ETF (PIO.P)投资于水科技公司.该ETF的投资标的有Flowserve(FLS.N)和Waters Corp(WAT.N).

不过采用更宏观的策略,则可以从大宗商品价格上涨的过程中获益更多.Vanguard

Energy ETF(VDE.P)的投资对象包括艾克森美孚(XOM.N)、雪佛龙CHV.N和斯伦贝谢(SLB.N)等全球最大的能源生产商.

在投资于资源类股的ETF中,IQ Global Resources ETF(GRES.P)的投资更具多元化.该基金的投资对象包括力拓、必和必拓(BHP.AX)等主要矿业类股,Hormel Foods(HRL.N)、Tyson (TSN.N)等食品加工类股,以及博地能源BTU.N、Consolidated Energy(CNX.N)等传统能源企业.此外,该基金亦持有畜牧、水资源、林木、谷物和金属类股票.

近些年来,投资于在中国内地股市上市的公司,则一直是最糟糕的手法.不仅仅是因为这些股票的走势异常动荡,而且也是因为他们或许没有反映出中国以外资源收购领域的经济活动.此外,外部投资者对中国经济增长放缓的负面看法,可能也影响了这些股票的行情.过去五年间,一支颇具代表性的ETF--iShares FTSE China 25 Index fund (FXI.P)累计下滑逾8%.所以,在出手之前,一定要一如既往地确保做好研究工作.(完)