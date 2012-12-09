〔中国金融〕温州金融办首次发布民间借贷利率指数,11月末为21.43%

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透上海12月9日电---中国民间融资正进一步规范化发展.温州市金融办周五首次向社会发布民间借贷利率指数,即"温州指数",由此与中国人民银行温州市中心支行监测、发布的民间利率信息形成互补.
中国证券报周六报导,根据监测结果显示,11月26日至11月30日,温州民间融资综合利率指数为21.43%,即平均月息1.78%,环比下降0.56个百分点.
其中民间借贷服务中心登记的利率为13.64%,即平均月息1.13%.小额贷款公司放款利率为20.61%,即平均月息1.72%.社会直接融资利率为16.15%,即平均月息1.34%.其他市场主体利率为30.12%,即平均月息2.51%.
作为反映民间融资价格的指标体系,"温州指数"初期将以"利率价格"的形式先行发布,每周发布一次.今后将进一步拓展指数内涵,构建并发布能满足市场多方需求的"温州指数"指标体系.
民间借贷利率平均水平是民间借贷的"风向标".11月20日,浙江省政府出台了温州金融改革实施细则,其中要求规范发展民间融资,建立健全民间融资监测体系,形成民间融资综合利率指数"温州指数",做好民间融资动态跟踪和风险预警.
国务院常务会议3月底决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.
中国人民银行温州市中心支行已于2012年5月起,正式对社会公布温州市民间借贷监测利率.(完)
--发稿 林高丽; 审校 曾祥进
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限 公司的三年期离岸贷款筹得7.01亿美元资金，比其最初的寻贷金额3亿美 元高出逾一倍。 中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行，中国邮政储蓄 银行、南洋商业银行为牵头行。其它九家银行按不同层级参贷。 贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，承贷最多 者将获得263.33个基点的综合收益，130个基点的费用。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 中国银行 80 瑞士信贷 50 渣打银行 30 牵头行 美元(百万) 中国邮政储蓄银行 80 南洋商业银行 75 主办行行 美元(百万) 中国民生银行(香港) 64 兴业银行(香港) 64 中信银行(国际)