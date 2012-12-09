〔电信产业〕中国将扶持民营资本实质性进入基础电信领域--工信部官员

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透上海12月9日电---中国工业和信息化部官员日前透露,中国将扶持民营资本实质性进入基础电信领域,力争在移动通信试点业务方面推出一批民间示范企业,增添电信市场竞争活力.
中国证券报周六援引工信部通信发展司司长张峰表示,当前中国已初步形成三家基础电信企业全业务运营和两万余家企业充分竞争的市场格局.为扶持引导民营资本进入电信业,通信业将落实工信部鼓励和引导民间资本进入电信业意见,并尽快出台移动试点方案,做好试点组织工作.
张峰表示,中国通信业未来将着力于突破下一代互联网等关键技术,加强成果转化.同时,加快应用模式、服务模式和商业模式的创新,开拓新型服务消费领域,并加速产业链垂直整合和行业重组,促进形成产业间融合发展和数字化发展新格局.
中国电信产业目前主要由三大运营商中国移动(0941.HK)(CHL.N)、中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)占据.中国今年前10个月电信业务总量累计完成1.08万亿元,同比增长11.6%;电信主营业务收入累计完成8,937.2亿元,同比增长9.2%.
工信部6月提出引导民间资本进入电信业八大领域,包括以参股方式进入基础电信运营市场、开展增值电信业务等.[ID:nSB1637044](完)
--发稿 林高丽; 审校 曾祥进
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路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限 公司的三年期离岸贷款筹得7.01亿美元资金，比其最初的寻贷金额3亿美 元高出逾一倍。 中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行，中国邮政储蓄 银行、南洋商业银行为牵头行。其它九家银行按不同层级参贷。 贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，承贷最多 者将获得263.33个基点的综合收益，130个基点的费用。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 中国银行 80 瑞士信贷 50 渣打银行 30 牵头行 美元(百万) 中国邮政储蓄银行 80 南洋商业银行 75 主办行行 美元(百万) 中国民生银行(香港) 64 兴业银行(香港) 64 中信银行(国际)