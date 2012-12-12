《特别报导》泛资产管理时代,中国需防影子银行风险膨胀

* 泛资产管理业愿景美好,当前却主要在"变相放贷"

* 分业监管,混业经营,监管漏洞滋生失灵内控

* 混业趋势在资产管理业务中最明显

* 影子银行本非贬义,监管层"保护性限制"

* 监管改革建议:从严内控,资本拨备,机构分级

发稿 张胜男/谢衡/尹嫄婷

路透北京12月12日电---对于手里有闲钱的中国投资者来说,近几年最头疼的一门学问恐怕就是搞清楚基金、银行理财和信托计划等资产管理项目之间的差异.随着泛资产管理时代的渐行渐近,今后的选择只会越来越多,但初期花样繁多的产品背后也许仍只是疏途同归--变相放贷.

今年以来随着监管的放松,近40万亿人民币居民储蓄有望获得更丰富的投资途径.但在发展初期,垒规模赚快钱的逐利思路导致各家机构蜂拥杀入"变相放贷"市场.同质化严重,没有技术含量的通道类业务成为信托、证券,以及未来保险和基金资产管理业务迅速膨胀的法宝,并创造出信贷类银行理财产品、债权型信托计划,甚至信托收益权、项目投资类产品等等名目.

这些非银行表内业务的类银行操作,通常被舆论视为"影子银行",并被揭示存在逃避监管、扰乱宏观调控、表面买者自负实际银行兜底、银行隐性风险加大、存在期限失配流动性风险等隐患.

而事实上这些风险目前阶段皆不足为惧,真正最核心最要命的,是各类资产管理机构在从事"类放贷"业务时,并未按照银行表内贷款的严密流程和内控机制操作.

"他们不太像传统的银行文化--审慎规整.是一种交易的风格.产品受欢迎就行,对贷款的基本面重视不够,"某大型信托公司风险部负责人称,"应该继承(银行)表内合理的东西,不能把以前的经验教训都不作数,没有传承."

他认为,这是在用做交易的思维做很审慎的表内贷款业务,是"撇开风险闹革命".

该负责人所指的"他们"是指委托其做通道业务的商业银行.该公司做通道业务过手的贷款规模占到其全部信托资产规模的一半,这也反映了信托业6.3万亿受托资产规模的现状--有一半甚至更多是通道或类通道业务.

如果说现在的泛资产管理业可以细分为银行理财、信托、券商、基金、保险和期货六路人马的话,后三家只是开了闸,还没真正开始做.前三家的发家之路皆是做"类贷款".

银行理财业务起步于2006年,曾一度视结构化产品为发展重点,结果2007、2008年大量"零收益负收益"导致银行理财声誉受损.之后同信托一起,受益于四万亿刺激计划,以基建类融资业务为主快速发展,并在2010年信贷规模受控之后,更加一发不可收拾.

虽然2011年银信合作受到银监会规范,要求贷款类理财必须进表,但是这种变相放贷的操作形式却已"深入人心",今年信托规模超越保险成为第二大金融支柱,就得益于地方政府合作的建设类融资业务仍然如火如荼.

各家机构都看到了中国当前信贷资源结构性失衡的缺陷,深知利率管制下,筹资放贷一本万利.

而且现在券商资管入场,未来还将添上基金、保险和期货等"新贵"加盟,一时间跑马圈地冲规模甚嚣尘上,收益率至上,有些机构风控内控全成了走过场,甚至过场都不走了.

海通证券银行业分析师刘瑞亦称,风险管控变得越来越间接.如果像原来,银行的客户、银行的资产,只是中间走了一层信托的壳,还比较直接的.现在这家银行的客户,买的是那家的资产,中间还转了信托或者券商,就变成了三方,四方,甚至更多.关系更加复杂,掩盖了风险点.

"不担风险不担责任的钱谁不愿意赚呢?信托公司最喜欢给银行做通道,直接给你三张复印件,盖章,拿钱,完事.什么风控啊,审查啊,你多问一句,人家不给你做了,换别人家有的是."一位信托业内资深观察人士称.

鹏华基金机构投资部总经理冀洪涛则表示,通道业务是规模效应经济,未来一定会面临价格竞争,或许可以作为过渡性替代产品,但不能作为核心业务.但通过这些业务可以涉足以前不了解的业务,也可以积累客户和资源,变成未来的销售能力.只是这方面要注意度的问题.

中国2012年三季度末各资产管理子行业规模图,请点选(r.reuters.com/tyw54t)

中国信托和券商受托资产规模增长图,请点选(link.reuters.com/gyt54t)

**内控机制中藏魔鬼**

路透综合多方消息证实,中国监管层最担心的是金融机构"合起伙来"在监管真空地带"变相放贷".因为这其间的竞争会导致风险底线一低再低.

单纯的银行理财业务出问题好解决,因为一家银行内部就可消化;银信合作的问题也好解决,因为在银监会一家监管之下;如果银行、信托、证券、基金、保险都混在一起,这个问题恐怕就没人管了.

魔鬼藏在细节中.上述大型信托公司风险部负责人就坦言,有些机构,可能是信托公司,也可能是银行或其他,管理上来讲相对乱一点、差一点、随意一点.这部分有多大,真不知道.这属于管理内控问题.没人要求做披露,互相也不通气.

他并认为,现在最可怕的问题是,竞争机制下造成的刻意不透明,改头换面,贷款不叫贷款,叫信托收益权或叫TOT(Transfer-Operate-Transfer)投资,以及由不懂信贷流程和风控标准的人来做信贷业务.

"为什么一出表了,之前表内的优良传统就全都丢了呢?"他说,归根结底还是公司内控机制问题.

在揽存压力下,大银行也可能犯错误.中国银行(3988.HK)(601988.SS)今年就因存款成本太高,导致财务报表难看.该行第二季度业绩增长5.1%,创逾三年来最低速.中行自己的解释是,人民币进入降息周期、利率市场化进程加速,以及外币资金利差收窄,影响净息差.

"人民币做得太差了,6-7%的成本去市场上拿存款,能有收益吗?"某大行资产管理部门人士道出了玄机.

目前一年期存款基准利率为3.00%,贷款为6.00%.按照央行的最新放宽利率波幅的规定,存款利率最高可上浮到1.1倍,贷款利率最低下浮到0.7倍.银行理财产品目前的平均年化收益率在4%以上,信托计划的年化收益率则在10%附近.

截至2012年9月末,银行理财产品余额6.73万亿元人民币,比2011年末4.59万亿元增长近47%.在蓬勃发展之后,银行理财确实暴露了很多问题,值得庆幸的是在银监会的反复摸底检查之后,已经开始积极整改.

某大型银行高管就称,银行理财确实存在不少问题,其中最大的问题就是有些银行的人把银行传统的风险控制体系都丢了,完全不按照既有的风控体系来做理财,所有的风控流程都成了走过场,甚至过场都不走了.这是最大的问题所在.

"从今年年初以来,我们行已经要求加强管理了,要求还是要基本按发放贷款的程序走.按表内的风控程序走.领导层意识到了理财产品有风险敞口."他表示.

毕马威此前的一个全球风险调查结果显示,信用风险和操作风险在纵向时间轴上呈现此消彼长态势,操作风险所要求的风险资本占资本总额的比例从5%增加到20%,甚至将来达到40%.只有引入新的操作风险管理工具,才能做到银行风险的全面管控.

招商银行(3968.HK)(600036.SS)零售部总经理刘建军则表示,银行出于声誉考虑,不会把不好的资产放在表外,经通道出表的资产本质上银行也会愿意承担责任.这和贷款不同,一笔贷款坏了,只是形成一笔坏账了.一个理财产品坏了,那可是关系到千家万户!