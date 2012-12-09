〔中国个股〕长安汽车称拟收购长安标致雪铁龙50%股权

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透上海12月9日电---中国重庆长安汽车股份有限公司(000625.SZ)(200625.SZ)周六公告称,拟收购母公司长安汽车集团挂牌出售的长安标致雪铁龙汽车有限公司50%股权.
长安标致雪铁龙为长安汽车集团股份有限公司与法国标致雪铁龙(PEUP.PA)的合资企业,双方各持50%股权.日前,长安汽车集团已将其所持股权在重庆联合产权交易所挂牌出售,挂牌价20亿元人民币.
20亿的产权转让价格包括两部分:一是合资公司50%股权以9月30日为基准日的评估值13.9亿元人民币;以及长安集团于评估基准日9月30日至此次股权转让完成日之间将对合资公司的第二期出资人民币6.17亿元.
长安汽车公告称,为拓展产品谱系,避免与控股股东长安汽车集团之间潜在的同业竞争,公司拟以自筹资金收购上述股权.路透此前已援引消息人士表示,长安汽车集团将把其所持股权出售给上市公司长安汽车.
公司称,本次交易须取得公司股东大会批准,并经国家发改委、商务部审批或核准后方可实施.
长安标致雪铁龙汽车于2011年11月成立,注册资金40亿元,初期投资额84亿元.公告称,合资公司为在建项目,预计2013年7月建成投产.
长安汽车A股周五收报5.62元,涨0.54%,过去一个月累计涨1.25%.(完)
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--发稿 林高丽; 审校 曾祥进
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