〔新闻稿〕中国11月CPI同比上涨2%,环比上涨0.1%--国家统计局

(以下为中国国家统计局周日(9日)公布的11月中国居民消费价格变动情况新闻稿)
2012年11月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.0%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨1.9%；食品价格上涨3.0%，非食品价格上涨1.6%；消费品价格上涨1.9%，服务项目价格上涨2.3%。1-11月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.7%。
11月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村上涨0.2%；食品价格上涨0.4%，非食品价格持平；消费品价格上涨0.3%，服务项目价格下降0.3%。
一、各类商品及服务价格同比变动情况
11月份，食品价格同比上涨3.0%，影响居民消费价格总水平同比上涨约0.95个百分点。其中，鲜菜价格上涨11.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.27个百分点；水产品价格上涨4.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点；粮食价格上涨3.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点；油脂价格上涨4.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.05个百分点；肉禽及其制品价格下降1.8%，影响居民消费价格总水平下降约0.14个百分点（猪肉价格下降11.5%，影响居民消费价格总水平下降约0.41个百分点）；鲜果价格下降3.8%，影响居民消费价格总水平下降约0.08个百分点。
烟酒及用品价格同比上涨1.7%。其中，酒类价格上涨3.3%，烟草价格上涨0.6%。
衣着价格同比上涨2.3%。其中，服装价格上涨2.4%，鞋类价格上涨1.7%。
家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.5%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨9.7%，耐用消费品价格持平。
医疗保健和个人用品价格同比上涨1.6%。其中，中药材及中成药价格上涨2.4%，医疗器具及用品价格上涨1.7%，医疗保健服务价格上涨0.9%，西药价格上涨0.5%。
交通和通信价格同比持平。其中，车辆使用及维修价格上涨5.0%，车用燃料及零配件价格上涨3.9%，城市间交通费价格上涨1.5%，通信工具价格下降11.1%，交通工具价格下降1.2%。
娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨0.9%。其中，教育服务价格上涨2.6%，文娱费价格上涨2.5%，旅游价格上涨0.5%，文娱用耐用消费品及服务价格下降5.0%。
居住价格同比上涨2.6%。其中，水、电、燃料价格上涨3.9%，住房租金价格上涨2.9%，建房及装修材料价格上涨0.4%。
据测算，在11月份2.0%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.3个百分点，新涨价因素约为1.7个百分点。
二、各类商品及服务价格环比变动情况
11月份，食品价格环比上涨0.4%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.11个百分点。其中，鲜菜价格上涨3.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.09个百分点；肉禽及其制品价格上涨0.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.03个百分点（猪肉价格下降0.3%，影响居民消费价格总水平下降约0.01个百分点）；粮食价格上涨0.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.01个百分点。鲜果价格下降1.1%，影响居民消费价格总水平下降约0.02个百分点；水产品价格下降0.5%，影响居民消费价格总水平下降约0.01个百分点；蛋价格下降0.4%。
11月份，非食品价格环比持平。其中，衣着价格上涨1.0%，家庭设备用品及维修服务价格上涨0.3%，居住价格上涨0.2%，烟酒及用品、医疗保健和个人用品价格均上涨0.1%，娱乐教育文化用品及服务价格下降0.9%，交通和通信价格下降0.3%。居住中，水、电、燃料价格上涨0.4%。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 曾祥进