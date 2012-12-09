《中国2012年11月数据路透调查中值一览表》--12月9日

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透北京12月9日电---以下为中国2012年11月各项主要宏观经济指标结果,以及当期路透调查预测中值. 各指标数据(同比%;贸易差额单位为亿美元;新增人民币贷款为亿元人民币): 2012年11月实际值 中值 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 11月 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 居民消费价格指数(CPI) 2.0 2.1 1.7 1.9 2.0 1.8 2.2 3.0 3.4 3.6 3.2 4.5 4.1 4.2 CPI环比 0.1 0.2 -0.1 0.3 0.6 0.1 -0.6 -0.3 -0.1 0.2 -0.1 1.5 0.3 -0.2 工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.2 -2.0 -2.8 -3.6 -3.5 -2.9 -2.1 -1.4 -0.7 -0.3 持平 0.7 1.7 2.7 消费品零售额 14.9 14.6 14.5 14.2 13.2 13.1 13.7 13.8 14.1 15.2 14.7* n/a 18.1 17.3 规模以上工业增加值 10.1 9.8 9.6 9.2 8.9 9.2 9.5 9.6 9.3 11.9 11.4* n/a 12.8 12.4 固定资产投资(不含农户) 20.7 20.8 20.7 20.5 20.2 20.4 20.4 20.1 20.2 20.9 21.5* n/a 23.8 24.5 贸易差额 -- 257 319.9 276.7 266.6 251.5 317.3 187 184.2 53.5 -314.9 272.8 165.2 145 出口 -- 9.0 11.6 9.9 2.7 1.0 11.3 15.3 4.9 8.9 18.4 -0.5 13.4 13.8 进口 -- 2.0 2.4 2.4 -2.6 4.7 6.3 12.7 0.3 5.3 39.6 -15.3 11.8 22.1 广义货币供应量M2 -- 14.1 14.1 14.8 13.5 13.9 13.6 13.2 12.8 13.4 13.0 12.4 13.6 12.7 月度新增人民币贷款 -- 5,500 5,052 6,232 7,039 5,401 9,198 7,932 6,818 10,100 7,107 7,381 16,405 5,622 人民币贷款同比增长(%) -- 15.7 15.9 16.3 16.1 16.0 16.0 15.7 15.4 15.7 15.2 15.0 15.8 15.6 注: 1.--表示数据未公布. 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据. 3.*表示1-2月数据合并发布. (完) --发稿 乔艳红; 审校 曾祥进
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限 公司的三年期离岸贷款筹得7.01亿美元资金，比其最初的寻贷金额3亿美 元高出逾一倍。 中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行，中国邮政储蓄 银行、南洋商业银行为牵头行。其它九家银行按不同层级参贷。 贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，承贷最多 者将获得263.33个基点的综合收益，130个基点的费用。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 中国银行 80 瑞士信贷 50 渣打银行 30 牵头行 美元(百万) 中国邮政储蓄银行 80 南洋商业银行 75 主办行行 美元(百万) 中国民生银行(香港) 64 兴业银行(香港) 64 中信银行(国际)