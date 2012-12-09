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亚洲 | 2012年 12月 9日 星期日 13:52 BJT

《中国2012年11月数据路透调查中值一览表》--12月9日

路透北京12月9日电---以下为中国2012年11月各项主要宏观经济指标结果,以及当期路透调查预测中值.

  各指标数据(同比%;贸易差额单位为亿美元;新增人民币贷款为亿元人民币):  
  
                      2012年11月实际值 中值  10月    9月    8月    7月    6月     5月    4月    3月    2月    1月 2011/12月 11月
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  居民消费价格指数(CPI)        2.0      2.1   1.7    1.9    2.0    1.8    2.2     3.0    3.4    3.6    3.2    4.5    4.1    4.2        
                CPI环比        0.1      0.2  -0.1    0.3    0.6    0.1   -0.6    -0.3   -0.1    0.2   -0.1    1.5    0.3   -0.2    
  工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.2     -2.0  -2.8   -3.6   -3.5   -2.9   -2.1    -1.4   -0.7   -0.3   持平    0.7    1.7    2.7       
  消费品零售额                14.9     14.6  14.5   14.2   13.2   13.1   13.7    13.8   14.1   15.2   14.7*   n/a   18.1   17.3  
  规模以上工业增加值          10.1      9.8   9.6    9.2    8.9    9.2    9.5     9.6    9.3   11.9   11.4*   n/a   12.8   12.4
  固定资产投资(不含农户)      20.7     20.8  20.7   20.5   20.2   20.4   20.4    20.1   20.2   20.9   21.5*   n/a   23.8   24.5      
 
  贸易差额                    --       257  319.9   276.7  266.6  251.5  317.3   187   184.2   53.5  -314.9  272.8  165.2   145   
  出口                        --       9.0   11.6    9.9    2.7    1.0   11.3    15.3    4.9    8.9   18.4   -0.5   13.4   13.8   
  进口                        --       2.0    2.4    2.4   -2.6    4.7    6.3    12.7    0.3    5.3   39.6  -15.3   11.8   22.1   
   
  广义货币供应量M2            --      14.1   14.1   14.8   13.5   13.9   13.6    13.2   12.8   13.4   13.0   12.4   13.6   12.7      
  月度新增人民币贷款          --     5,500  5,052  6,232  7,039  5,401  9,198   7,932  6,818 10,100  7,107  7,381 16,405  5,622
  人民币贷款同比增长(%)       --      15.7   15.9   16.3   16.1   16.0   16.0    15.7   15.4   15.7   15.2   15.0   15.8   15.6 
       
  注: 1.--表示数据未公布.
      2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据.
      3.*表示1-2月数据合并发布. (完)

  --发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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