〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数下跌,受海岬型船费率低迷拖累

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透12月7日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五下滑,因为海岬型船费率维持疲弱.
波罗的海乾散货运价指数下跌2.42%至966点,本周累计挫跌约10.3%.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑3.43%至1,832点,日均获利下跌761美元至12,066美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
RS Platou Markets在报告中称,海岬型船费率下滑,因为巴西-中国远程航线船运活动有限.
铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌0.43%,日均获利下滑44美元至7,441美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.
海岬型船和巴拿马型船费率本周分别下降22.3%和4%.
灵便型船舶日均获利下滑14美元至6,589美元.超灵便型船舶日均获利下降52美元至7,947美元.(完)
--编译 王兴亚;审校 侯向明
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