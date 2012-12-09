《美股一周展望》财政悬崖忧虑或驱动税收相关卖盘

路透纽约12月7日电---投资者通常在年底抛售股票以削减亏损.但有关"财政悬崖"的担忧或会扮演一个最大的诱因,促使投资者在12月31日前抛出不论是涨幅居前还是下跌的个股.

定于明年初实施的6,000亿美元自动增税和减支计划包括提高对资本利得的征税,导致税损卖盘(Tax-loss selling)比平常更具吸引力.

分析师表示,税收相关的卖盘可能是苹果(AAPL.O)趋势走软背后的原因所在.苹果股价本季度迄今下跌20%,但年内迄今仍上涨近32%.

苹果单在过去一周就下跌了8.9%.对于一支连续四年每年涨幅都超过25%的股票来说,如果仅是由于日历的变化而导致纳税账单急剧跳升,那么鉴于其内含资本利得,这似乎是一个卖出的机会.

"税损卖盘经常是因素之一,(但)税盈卖盘在今年成为原因之一,"Windham Financial Services首席投资策略师Paul Mendelsohn说.

"应税账户中存在许多的高净值个股,这可能是苹果之类的股票受到影响的原因.如果你看看投资者已录得最大获利的个股,就会发现这些股票较通常面临略微更大的压力."

在标准普尔1500指数成分股中,今年涨幅居前的20支个股,在最近的五个交易日中,除四支外全部下跌.标准普尔1500指数包括了大中小各类股票.

避税热潮可能导致市场进一步的疲软.

标准普尔500指数本周仅上涨了0.1%,全周走势在很大程度上再度受到财政悬崖谈判相关消息的左右.

**美联储能提供止疼药?**

如果决策者在下周美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议上宣布进一步采取措施来支持低迷的美国经济,那么可能会给市场带来一些宽慰.美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于周二和周三召开会议,政策声明料于当地时间周三下午1230发布,这是美联储今年的最后一次会议.

美国劳工部周五公布,11月非农就业岗位增加14.6万个,这与飓风桑迪可能导致就业岗位锐减的预期相悖.[ID:nSB2134115]

"FOMC会议后,我认为市场会自此下行,因围绕财政悬崖的忧虑仍是焦点所在,而且达成协议的前景越来越渺茫,"Beam Capital Management董事总经理Mohannad Aama说.

他并称,"我觉得在明年税率上调之前,可能会看到越来越多的获利了结操作."

**成交量和波动性齐升**

部分分析师说,成交量可能上升,因投资者试图在年底前转换仓位.

TD Ameritrade的首席衍生品策略师J.J. Kinahan说,虽然成交量上升的大部分可能来自股票,但部分额外的交易量可能会扩散至期权.

市场波动性料亦将上升,这在苹果股价身上已有所体现.

"在市场本身表现平静时,苹果股价的实际波动性一直很高.预计苹果的波动将扩散至整个市场,"纽约期权交易公司RiskReversal.com的全球宏观编辑Enis Taner说.

苹果股价录得2010年5月来最差单周表现.另一个利空的迹象是,该股50日移动均值跌至599.52美元,低于200日移动均值601.38美元.

"目前有很多税收相关的卖盘,并且还将继续出现.苹果就是一个例子,即使苹果下跌还有其它因素,"Aama说.

虽然投资者可能抛售股票来避免2013年税率提高,但企业可能会继续在年底前宣布特别股息并加速派息.

Expedia (EXPE.O)最近就宣布将于12月28日派付每股0.52美元的特别股息.

当然,11月6日大选以来的股票大跌可能与税收相关的卖盘有关,这使得市场难以判断未来抛售力度还会有多大.

波士顿Delta Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro说,市场相当有机会在年底前上涨.(完)