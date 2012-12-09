《中国经济焦点》11月物价因季节性因素回升,通胀压力短期尚无忧

* 中国11月CPI同比涨2.0%,虽回升仍低于预期

* PPI同比回落2.2%,环比下滑0.1%

* 物价涨幅可控,通胀压力短期无忧

路透北京12月9日电---中国11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅因季节性因素有所回升,但仍低于市场预期;而工业品出厂价格(PPI)同比降幅继续收窄,显示在中国经济缓慢企稳回升过程中,物价仍保持相对平稳.

分析师们预计,季节因素可能导致下月CPI涨幅会继续回升,但从PPI上月环比回归正值,而11月重回下滑态势看,工业企业利润改善并不稳定,在经济复苏步伐迟缓的大背景下,预计在明年政策目标选项上,稳增长较控通胀将更优先.

"11月CPI同比上涨2.0%,略低于市场预期,CPI在中国受季节性因素影响较大,估计12月会继续回升,可能涨幅达2.1%左右,明年1-2月又临近传统节日春节,都预示着CPI会继续回升."中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称.

这一观点也得到中国国际经济交流中心研究员王军的认同.他认为,今年物价涨幅目标控制得较好,也与经济整体走势有关,但随着美国第三轮量化宽松政策(QE3)效果的显现,以及未来经济的逐步回暖,物价也会呈回升态势.

中国国家统计局周日公布,11月CPI同比上涨2.1%,(略低于路透调查中值2.1%);PPI同比下降2.2%,(路透调查中值为下降2.0%).欲参看中国11月经济数据细节,请点选[ID:nEAP3029CC]

参看中国CPI和PPI图表,请点选(link.reuters.com/gap54t)

**物价走势回升,但涨幅可控**

在中国政府年初的工作报告中,将控通胀放至经济工作的重要位置,今年设定的通胀目标为4%,GDP增长目标为7.5%,从目前的情况看,完成年初的经济增长和通胀目标大局已定.

数据显示,今年1-11月,平均全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.7%.

稍早参与内部讨论的消息人士透露,中国领导层在制定2013年经济规划时可能仍会将增长目标定为7.5%,与2012年相同,并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的影响[ID:nSB2132453].

王军就表示,今年下半年以来物价涨幅基本平稳,11月涨幅虽略有回升,但仍属可控范围内,主要受食品价格上涨因素带动,其中食品价格上涨3.0%.预计随着传统消费季节到来,以及劳动力成本上涨、经济持续回升和外围因素等影响,未来物价走势会继续回升.

"10月份的年内低点已经确认,物价涨幅短期内不会太让人担忧,政策会更多的关注在稳增长上."他称.

而牛犁也提到,反映工业品价格走势的PPI虽然跌幅收窄,但本月环比重回负值,继上月环比上涨0.2后,本月环比下跌0.1,显示工业企业的经营状况并不是很稳定.

"虽然9,10月份的各项经济指标都显示经济企稳回升,但从11月工业品出厂价格环比重新下跌来看,可能是企业通过降价或其它方式促销,而实际的经营状况并不是很稳定,经济复苏的基础也不是很牢固."他称.

中共中央总书记习近平近日召开党外人士座谈会上称,决不能低估当前和今后一个时期所面临的风险和挑战,主要是世界经济低速增长态势仍将延续,总需求不足和产能相对过剩的矛盾有所上升,企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存,经济发展和资源环境的矛盾有所加剧;将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.[ID:nSB2132479](完)