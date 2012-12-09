〔美国政经〕众议院议长贝纳指责奥巴马将美国推向财政悬崖

* 众议院议长贝纳对谈判给出悲观评估

* 关于增税的说辞暗示了哪些方面可能达成妥协

路透华盛顿12月7日电---美国众议院议长贝纳(John Boehner)周五指责总统奥巴马将美国推向"财政悬崖",并且又浪费了一周时间,谈判未取得任何进展.

如果国会未能达成协议,距离大规模增税减支措施生效还有三周时间.贝纳表示,政府采取了一种"唯我独尊"的态度,毫不顾忌后果地谈论跌落财政悬崖.

"这不是一份进展报告,因为毫无进展可言,"贝纳在国会大厦对记者说,"总统故意采取一种策略,让我们的经济慢慢走向财政悬崖的边缘."

双方就主要的争议点--对富人增税已经磋商了数周,当天的言论指出了达成妥协的方向.

虽然奥巴马希望将税率从35%上调至39.6%,但他并未排除小幅上调的可能性,或许会调到37%.周五,贝纳、众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)及副总统拜登暗示了这种可能性.

拜登的表态最为直接,他表示,上调税率"不是可谈判的问题,理论上我们可以就上调幅度进行谈判".

奥巴马呼吁延长将于12月31日到期的中产阶级税惠措施,但上调2%最富裕人群的所得税税率.贝纳和共和党持反对意见,指出可以通过弥补漏洞和减少优惠来增加政府收入.

贝纳指责美国财长盖特纳本周的言论"不计后果".盖特纳之前表示,如果不上调富人税率,政府准备好跌落悬崖.

国会助理表示,周末不计划就此问题召开会议;由于最后期限日益临近,将来的谈判将仅限于贝纳和奥巴马及各自工作人员.(完)