〔企业并购〕中资财团正洽购AIG旗下飞机租赁分支ILFC的90%股权

台湾股市：跟随周边市场走高，科技股领涨
0404 GMT，台湾加权股价指数涨0.2%至9,787.81点，盘中稍早一度上涨0.6%至9,820.07点，上日则收高0.1%。
* 中资财团拟55亿美元收购ILFC大部分股权
* 财团中包括中国工商银行
* 交易料最早于下周初宣布
路透香港/纽约12月7日电---美国国际集团(AIG)(AIG.N)周五称,包括中国工商银行(ICBC)在内的一个中资财团正就购买AIG旗下飞机租赁公司近悉数股权进行谈判,涉及资金约55亿美元.
一名知悉此事的匿名消息人士称,该交易料最早于下周初宣布.
AIG一直都在希望能够通过首次公开发行(IPO)的方式让旗下飞机租赁部门ILFC上市,但糟糕的市场环境迫使其推迟了此计划.
据此前有关报导,如果进行IPO,对ILFC的估值料在60-80亿美元.
AIG执行长本默切(Robert Benmosche)上月曾表示,正在等待市况好转再推动ILFC上市.
AIG称,正在就出售旗下ILFC的90%股权给中资财团进行谈判,该财团包括新华信托、中国航空产业基金和中国工商银行(1398.HK) (601398.SS)的投资部门.巴克莱(BARC.L)持有新华信托20%的股权.
"谈判进行了相当长时间,"另一名消息人士说.
ILFC发言人拒绝置评.
工行发言人亦拒绝置评.路透尚无法联系到新华信托和中国航空产业基金.
AIG在纽交所收涨2.6%至34.13美元,日内稍早曾触及逾五周来最高.
"我们认为此消息正面,因我们觉得在AIG持续好转之际,出售ILFC是其需要做的最后一笔大交易,"S&P Capital IQ分析师Cathy Seifert在一份研究报告中说.
这笔资金可能来得正当其时.周五稍晚,AIG称预计飓风桑迪导致的税后亏损至少将为13亿美元.AIG还表示,将向其美国财产保险业务分支拨付10亿美元用于帮助弥补损失.
中国此前已显示出购买飞机租赁业务的兴趣.
分析师称,中国倾向于平衡其在空中客车和波音之间的飞机订单,部分是出于政治原因.
据汤森路透数据,中国企业今年发起了总计约513亿美元的海外并购交易,规模为亚洲第二,仅次于日本.
瑞士信贷是此次交易中买方顾问之一,高盛则是AIG顾问之一.(完)
--编译 侯向明;审校 王兴亚
0404 GMT，台湾加权股价指数涨0.2%至9,787.81点，盘中稍早一度上涨0.6%至9,820.07点，上日则收高0.1%。
路透香港2月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾定颖 电子办理的5,000万美元三年期贷款已吸引到七至八家银行参与。 消息人士称，贷款额度分配即将完成，协议将于3月初签署。 本次贷款交易的牵头行兼簿记行为玉山商业银行，贷款利率根据借款 人税前净利率的不同，变化范围为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码140 -170个基点。如果Libor与台北金融业美元拆借利率(TAIFX)之差超过30个 基点，借款方将支付超出部分的利率。 贷款的借款人为定颖电子及其两家子公司。贷款将用作营运资金。 定颖电子为台湾印刷电路板制造商，该公司上次在贷款市场筹资是在 2012年5月，当时其子公司--定颖电子(昆山)签署了3,250万美元一年期循 环信贷额度。玉山商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行。(完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透北京2月22日 - 中国资管行业近年来在快速扩张的同时亦积聚重重风险。据路透获得的文件显示，中国央行有意在去杠杆及防风险思路下，统一监管资管行业，强化资管业务的宏观审慎管理，强调金融机构不得开展表内资产管理业务，明确要求逐步有序打破刚性兑付。