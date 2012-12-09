〔全球汇市〕12月4日止当周投机客连续第二周减持美元多仓--CFTC

路透纽约12月7日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客连续第二周减持美元多头仓位,同时增持日圆空仓至逾五年最高.

12月4日止当周,投机客持有的美元净多头仓位从前一周的80.1亿美元降至9.2079亿美元.这周的美元净多头仓位创10月末以来最低.

日圆空仓触及五年多来高位90,326口.前周日圆空仓规模为79,466口.这暗示日圆可能维持疲弱.

"市场很大程度上像对待欧洲一样对待日本,主要因为其信用状况日益糟糕,导致日圆走疲,日本央行可能放宽政策亦打压日圆,"法国兴业银行汇市策略师Sebastien Galy表示.

日圆兑美元JPY=今年至今已经累计下挫6%.

欧元空头仓位续跌,从前一周的66,693口降至32,795口.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

12月4日当周 11月27日当周

多头仓位 20,929 27,027

空头仓位 111,255 106,493

净仓位 -90,326 -79,466

欧元(125,000欧元为1口)

12月4日当周 11月27日当周

多头仓位 48,300 35,799

空头仓位 81,095 102,492

净仓位 -32,795 -66,693

英镑(62,500英镑为1口)

12月4日当周 11月27日当周

多头仓位 66,050 51,107

空头仓位 38,780 40,829

净仓位 27,270 10,278

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

12月4日当周 11月27日当周

多头仓位 11,722 9,744

空头仓位 11,086 13,111

净仓位 636 -3,367

加元(100,000加元为1口)

12月4日当周 11月27日当周

多头仓位 66,356 72,663

空头仓位 9,285 10,284

净仓位 57,071 62,379

澳元(100,000澳元为1口)

12月4日当周 11月27日当周

多头仓位 136,218 122,186

空头仓位 43,989 45,380

净仓位 92,229 76,806

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

12月4日当周 11月27日当周

多头仓位 23,272 21,653

空头仓位 2,184 2,943

净仓位 21,088 18,710 (完)

--编译 王兴亚;审校 侯向明

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