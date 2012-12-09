〔全球汇市〕12月4日止当周投机客连续第二周减持美元多仓--CFTC

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透纽约12月7日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客连续第二周减持美元多头仓位,同时增持日圆空仓至逾五年最高.
12月4日止当周,投机客持有的美元净多头仓位从前一周的80.1亿美元降至9.2079亿美元.这周的美元净多头仓位创10月末以来最低.
日圆空仓触及五年多来高位90,326口.前周日圆空仓规模为79,466口.这暗示日圆可能维持疲弱.
"市场很大程度上像对待欧洲一样对待日本,主要因为其信用状况日益糟糕,导致日圆走疲,日本央行可能放宽政策亦打压日圆,"法国兴业银行汇市策略师Sebastien Galy表示.
日圆兑美元JPY=今年至今已经累计下挫6%.
欧元空头仓位续跌,从前一周的66,693口降至32,795口.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
12月4日当周 11月27日当周
多头仓位 20,929 27,027
空头仓位 111,255 106,493
净仓位 -90,326 -79,466
欧元(125,000欧元为1口)
12月4日当周 11月27日当周
多头仓位 48,300 35,799
空头仓位 81,095 102,492
净仓位 -32,795 -66,693
英镑(62,500英镑为1口)
12月4日当周 11月27日当周
多头仓位 66,050 51,107
空头仓位 38,780 40,829
净仓位 27,270 10,278
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
12月4日当周 11月27日当周
多头仓位 11,722 9,744
空头仓位 11,086 13,111
净仓位 636 -3,367
加元(100,000加元为1口)
12月4日当周 11月27日当周
多头仓位 66,356 72,663
空头仓位 9,285 10,284
净仓位 57,071 62,379
澳元(100,000澳元为1口)
12月4日当周 11月27日当周
多头仓位 136,218 122,186
空头仓位 43,989 45,380
净仓位 92,229 76,806
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
12月4日当周 11月27日当周
多头仓位 23,272 21,653
空头仓位 2,184 2,943
净仓位 21,088 18,710 (完)
--编译 王兴亚;审校 侯向明
全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN]
英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限 公司的三年期离岸贷款筹得7.01亿美元资金，比其最初的寻贷金额3亿美 元高出逾一倍。 中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行，中国邮政储蓄 银行、南洋商业银行为牵头行。其它九家银行按不同层级参贷。 贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，承贷最多 者将获得263.33个基点的综合收益，130个基点的费用。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 中国银行 80 瑞士信贷 50 渣打银行 30 牵头行 美元(百万) 中国邮政储蓄银行 80 南洋商业银行 75 主办行行 美元(百万) 中国民生银行(香港) 64 兴业银行(香港) 64 中信银行(国际)