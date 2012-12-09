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市场报道 | 2012年 12月 9日 星期日 15:57 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜12月4日持仓报告(表)

路透12月7日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年12月4日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(143,993口)

44,306 35,254 15,907 71,244 73,478 131,457 124,639 12,536 19,354

较11月27日变动(减少1,320口)

6,180 -5,851 -3,981 -2,219 7,097 -20 -2,735 -1,300 1,415

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.8 24.5 11.0 49.5 51.0 91.3 86.6 8.7 13.4

各类交易商数量(总计为227家)

69 90 38 43 48 138 156 (完)

--整理 王兴亚

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