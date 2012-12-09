版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 9日 星期日 14:49 BJT

〔表格〕中国11月宏观经济指标环比增速一览--国家统计局

路透北京12月9日电---以下为中国国家统计局最新公布的主要经济统计指标经季节调整的环比数据:

  环比增速(%)               2012年11月 10月   9月   8月   7月    6月    5月    4月    3月     2月    1月   11年12月  11月
  居民消费价格指数(CPI)          0.1   -0.1   0.3   0.6   0.1   -0.6   -0.3   -0.1    0.2    -0.1    1.5      0.3    -0.2
  工业生产者出厂价格指数(PPI)   -0.1    0.2  -0.1  -0.5  -0.8   -0.7   -0.4    0.2    0.3     0.1   -0.1     -0.3    -0.7
                     
  规模以上工业增加值            0.86   0.81  0.79   0.6  0.76   0.9r  0.37r  1.19r  0.64r   0.49r   0.98r   0.75r   0.76r
  固定资产投资(不含农户)        1.26   1.94  1.63  1.33  1.71  1.76r  1.18r  0.95r  1.96r    1.2r   1.46r   1.12r   1.83r  
  社会消费品零售总额            1.47   1.34  1.46  1.28  1.08  1.16r  1.17r  1.32r  1.41r   0.47r   1.66r   1.42r   1.43r    

  环比增速(%)            2012年三季度   二季度   一季度   2011年/四季度   三季度  二季度  一季度
  国内生产总值(GDP)            2.2       1.8       1.8         1.9r        2.4r    2.3r     2.2r

  注: r表示根据季节调整模型自动修正后的数据.(完)

  浏览其他中国已公布经济指标表格,请点选[ECI/CN]

  --整理 乔艳红; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐