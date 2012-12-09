〔表格〕中国11月宏观经济指标环比增速一览--国家统计局

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透北京12月9日电---以下为中国国家统计局最新公布的主要经济统计指标经季节调整的环比数据: 环比增速(%) 2012年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年12月 11月 居民消费价格指数(CPI) 0.1 -0.1 0.3 0.6 0.1 -0.6 -0.3 -0.1 0.2 -0.1 1.5 0.3 -0.2 工业生产者出厂价格指数(PPI) -0.1 0.2 -0.1 -0.5 -0.8 -0.7 -0.4 0.2 0.3 0.1 -0.1 -0.3 -0.7 规模以上工业增加值 0.86 0.81 0.79 0.6 0.76 0.9r 0.37r 1.19r 0.64r 0.49r 0.98r 0.75r 0.76r 固定资产投资(不含农户) 1.26 1.94 1.63 1.33 1.71 1.76r 1.18r 0.95r 1.96r 1.2r 1.46r 1.12r 1.83r 社会消费品零售总额 1.47 1.34 1.46 1.28 1.08 1.16r 1.17r 1.32r 1.41r 0.47r 1.66r 1.42r 1.43r 环比增速(%) 2012年三季度 二季度 一季度 2011年/四季度 三季度 二季度 一季度 国内生产总值(GDP) 2.2 1.8 1.8 1.9r 2.4r 2.3r 2.2r 注: r表示根据季节调整模型自动修正后的数据.(完) 浏览其他中国已公布经济指标表格,请点选[ECI/CN] --整理 乔艳红; 审校 曾祥进
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限 公司的三年期离岸贷款筹得7.01亿美元资金，比其最初的寻贷金额3亿美 元高出逾一倍。 中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行，中国邮政储蓄 银行、南洋商业银行为牵头行。其它九家银行按不同层级参贷。 贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，承贷最多 者将获得263.33个基点的综合收益，130个基点的费用。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 中国银行 80 瑞士信贷 50 渣打银行 30 牵头行 美元(百万) 中国邮政储蓄银行 80 南洋商业银行 75 主办行行 美元(百万) 中国民生银行(香港) 64 兴业银行(香港) 64 中信银行(国际)