版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 9日 星期日 15:54 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金12月4日持仓报告(表)

路透12月7日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年12月4日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(434,416口)

202,177 36,441 22,774 135,887 353,483 360,838 412,698 73,578 21,718

较11月27日变动(减少44,957口)

-26,254 8,417 -7,276 -5,230 -46,346 -38,760 -45,205 -6,197 248

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

46.5 8.4 5.2 31.3 81.4 83.1 95.0 16.9 5.0

各类交易商数量(总计为342家)

199 63 69 55 48 280 162 (完)

--整理 王兴亚

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐