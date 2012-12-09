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市场报道 | 2012年 12月 9日 星期日 15:53 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货12月4日持仓报告(表)

路透12月7日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年12月4日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(160,987口)

59,679 49,648 12,363 73,981 86,090 146,023 148,101 14,964 12,886

较11月27日变动(减少191口)

2,739 -7,542 1,143 -4,651 7,483 -769 1,084 578 -1,275

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.1 30.8 7.7 46.0 53.5 90.7 92.0 9.3 8.0

各类交易商数量(总计为277家)

104 89 54 49 56 184 173 (完)

--整理 王兴亚

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