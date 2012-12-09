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市场报道 | 2012年 12月 9日 星期日 15:53 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货12月4日持仓报告(表)

路透12月7日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月4日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(593,935口)

183,808 60,989 88,348 259,716 375,369 531,872 524,706 62,063 69,229

较11月27日变动(减少9,451口)

-3,623 -4,253 -1,309 -4,864 -6,268 -9,796 -11,830 345 2,379

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.9 10.3 14.9 43.7 63.2 89.6 88.3 10.4 11.7

各类交易商数量(总计为441家)

153 95 156 117 152 347 350 (完)

--整理 王兴亚

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