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市场报道 | 2012年 12月 9日 星期日 15:52 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货12月4日持仓报告(表)

路透12月7日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月4日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,549,067口)

346,065 152,232 493,578 632,606 829,299 1472249 1475109 76,818 73,958

较11月27日变动(增加26,934口)

7,220 -6,579 24,403 -3,855 7,079 27,768 24,903 -834 2,031

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.3 9.8 31.9 40.8 53.5 95.0 95.2 5.0 4.8

各类交易商数量(总计为306家)

102 81 139 86 92 266 257 (完)

--整理 王兴亚

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