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市场报道 | 2012年 12月 9日 星期日 15:51 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货12月4日持仓报告(表)

路透12月7日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月4日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(444,444口)

121,501 94,674 81,514 203,134 217,067 406,149 393,255 38,295 51,189

较11月27日变动(减少17,202口)

-8,746 -2,914 -540 -4,262 -13,742 -13,548 -17,196 -3,654 -6

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.3 21.3 18.3 45.7 48.8 91.4 88.5 8.6 11.5

各类交易商数量(总计为366家)

127 104 95 90 113 264 269 (完)

--整理 王兴亚

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