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市场报道 | 2012年 12月 9日 星期日 15:51 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货12月4日持仓报告(表)

路透12月7日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月4日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,203,365口)

427,726 68,453 146,511 489,624 777,938 1063861 992,902 139,504 210,463

较11月27日变动(减少37,238口)

34,039 5,152 -17,501 -38,460 -10,142 -21,922 -22,491 -15,316 -14,747

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.5 5.7 12.2 40.7 64.6 88.4 82.5 11.6 17.5

各类交易商数量(总计为748家)

186 142 169 211 361 489 597 (完)

--整理 王兴亚

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