〔新闻稿〕中国11月规模以上工业增加值同比增长10.1%--国家统计局

(以下为中国国家统计局周日(9日)公布的"11月份规模以上工业生产运行情况"新闻稿)

2012年11月份，规模以上工业增加值同比实际增长10.1 %（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比10月份加快0.5个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增长0.86%。1-11月份，规模以上工业增加值同比增长10.0%。

分经济类型看，11月份，国有及国有控股企业增加值同比增长7.2%，集体企业增长6.5%，股份制企业增长11.8%，外商及港澳台商投资企业增长6.5%。

分轻重工业看，11月份，重工业增加值同比增长10.5 %，轻工业增长9.2%。

分行业看，11月份，41个大类行业增加值全部保持同比增长。其中，纺织业增长11.0%，化学原料和化学制品制造业增长12.3%，非金属矿物制品业增长10.5%，黑色金属冶炼和压延加工业增长13.8%，通用设备制造业增长9.1%，汽车制造业增长6.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长4.1%，电气机械和器材制造业增长8.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.6%，电力、热力的生产和供应业增长6.0%。

分地区看，11月份，东部地区增加值同比增长9.0%，中部地区增长10.8%，西部地区增长13.1%。

分产品看，11月份，471种产品中有339 种产品同比增长。其中，钢材8123万吨，增长16.5 %；水泥20108万吨，增长9.4 %；十种有色金属328万吨，增长15.2%；汽车184.9万辆，增长3.9%；轿车103.0万辆，增长8.1%；发电量4011亿千瓦时，增长7.9%；原油加工量4161万吨，增长9.1 %；乙烯129.8万吨，下降1.2 %。

11月份，工业企业产品销售率为98.0%，比上年同月下降0.2 个百分点。工业企业实现出口交货值9670亿元，同比名义增长12.2%。(完)

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