〔新闻稿〕中国1-11月份全国固定资产投资同比增长20.7%--国家统计局

(以下为中国国家统计局周日(9日)公布的"1-11月份全国固定资产投资主要情况"新闻稿)

2012年1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）326236亿元，同比名义增长20.7%，增速与1-10月份持平。从环比看，11月份固定资产投资（不含农户）增长1.26%。

分产业看，1-11月份，第一产业投资8153亿元，同比增长30.5%，增速比1-10月份回落1.8个百分点；第二产业投资142963亿元，增长21.1%，增速比1-10月份回落0.8个百分点；第三产业投资175120亿元，增长20.4%，增速比1-10月份加快0.3个百分点。第二产业中，工业投资139296亿元，增长21.1%，增速比1-10月份回落0.8个百分点；其中，采矿业投资11159亿元，增长12.2%，增速回落2.5个百分点；制造业投资113196亿元，增长22.8%，增速回落0.3个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资14941亿元，增长16.2%，增速回落2.4个百分点。

分地区看，1-11月份，东部地区投资153209亿元，同比增长18%，增速比1-10月份回落0.2个百分点；中部地区投资91538亿元，增长26.2%，加快0.2个百分点；西部地区投资78432亿元，增长24.2%，增速与1-10月份持平。

分登记注册类型看，1-11月份，内资企业投资305887亿元，同比增长21.4%，增速与1-10月份持平；港澳台商投资9110亿元，增长8.8%，加快0.1个百分点；外商投资9559亿元，增长11.8%，回落0.2个百分点。

从项目隶属关系看，1-11月份，中央项目投资17998亿元，同比增长6.1%，增速比1-10月份加快1个百分点；地方项目投资308238亿元，增长21.7%，回落0.1个百分点。

从施工和新开工项目情况看，1-11月份，施工项目计划总投资709422亿元，同比增长16.3%，增速比1-10月份加快0.3个百分点；新开工项目计划总投资287332亿元，同比增长28.8%，加快2.1个百分点。

从到位资金情况看，1-11月份，到位资金360483亿元，同比增长18.8%，增速比1-10月份加快0.2个百分点。其中，国家预算资金增长31.3%，增速加快3.7个百分点；国内贷款增长9.8%，加快0.5个百分点；自筹资金增长21.6%，回落0.5个百分点；利用外资下降10.4%，降幅比1-10月份扩大0.3个百分点；其他资金增长13.7%，加快1.9个百分点。(完)

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