〔新闻稿〕中国11月社会消费品零售总额同比增长14.9%--国家统计局

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
(以下为中国国家统计局周日(9日)公布的"11月份消费品市场情况"新闻稿)
2012年11月份，社会消费品零售总额18477亿元，同比名义增长14.9%（扣除价格因素实际增长13.6%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额9395亿元，增长15.1%。1-11月份，社会消费品零售总额186833亿元，同比名义增长14.2%（扣除价格因素实际增长12%）。从环比看，11月份社会消费品零售总额增长1.47%。
按经营单位所在地分，11月份，城镇消费品零售额16031亿元，同比增长15%；乡村消费品零售额2446亿元，增长14.6%。
按消费形态分，11月份，餐饮收入2115亿元，同比增长14.2%；商品零售16362亿元，增长15%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额8652亿元，增长15.3%。(完)
欲览统计局新闻稿详情,请点击(here)
--整理 乔艳红;审校 曾祥进
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。