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货币新闻 | 2012年 12月 9日 星期日 15:31 BJT

〔新闻稿〕中国11月社会消费品零售总额同比增长14.9%--国家统计局

(以下为中国国家统计局周日(9日)公布的"11月份消费品市场情况"新闻稿)

　　2012年11月份，社会消费品零售总额18477亿元，同比名义增长14.9%（扣除价格因素实际增长13.6%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额9395亿元，增长15.1%。1-11月份，社会消费品零售总额186833亿元，同比名义增长14.2%（扣除价格因素实际增长12%）。从环比看，11月份社会消费品零售总额增长1.47%。

　　按经营单位所在地分，11月份，城镇消费品零售额16031亿元，同比增长15%；乡村消费品零售额2446亿元，增长14.6%。

　　按消费形态分，11月份，餐饮收入2115亿元，同比增长14.2%；商品零售16362亿元，增长15%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额8652亿元，增长15.3%。(完)

欲览统计局新闻稿详情,请点击(here)

--整理 乔艳红;审校 曾祥进

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