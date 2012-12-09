《全球主要央行会议预告》--2012年12月-2013年3月

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
以下为全球主要央行在2012年至2013年3月的议息会议及其它重要声明的日程安排.
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
12月11日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
12月12日--美联储FOMC宣布利率决定.
2013年
1月29日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
1月30日--美联储FOMC宣布利率决定.
3月19日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
3月20日--美联储FOMC宣布利率决定.
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欧洲央行(ECB)--若未注明,会议地点均为法兰克福
12月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至12月20日).
2013年
1月10日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
1月24日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
2月7日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
2月21日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
3月7日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
3月20日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至3月21日).
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日本央行
12月19日--货币政策会议(至12月20日).
2013年
1月21日--货币政策会议(至1月22日).
2月13日--货币政策会议(至2月14日).
3月6日--货币政策会议(至3月7日).
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英国央行
2013年
1月9日--货币政策会议(至1月10日).
1月10日--公布利率决定.
2月6日--货币政策会议(至2月7日).
2月7日--公布利率决定.
3月6日--货币政策会议(至3月7日).
3月7日--公布利率决定.
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加拿大央行
2013年
1月23日--公布指标利率决定和货币政策报告.
3月6日--公布指标利率决定.
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瑞士央行
12月13日--货币政策评估.
2013年
3月14日--货币政策评估.
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澳洲央行
2013年
2月5日--召开利率会议.
3月5日--召开利率会议.
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新西兰央行
2013年
1月31日--公布指标利率.
3月14日--公布货币政策声明和指标利率.
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瑞典央行
12月17日--召开货币政策会议(至12月18日).
12月18日--公布利率决定.
2013年
2月12日--召开货币政策会议(至2月13日).
2月13日--公布利率决定.
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挪威央行
12月19日--货币政策会议.
2013年
3月14日--货币政策会议.
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议,以决定重贴现率.
具体会议日期将在开会前前几天公布.
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注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 王兴亚
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
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