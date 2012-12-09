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亚洲 | 2012年 12月 9日 星期日 15:50 BJT

《全球主要央行会议预告》--2012年12月-2013年3月

以下为全球主要央行在2012年至2013年3月的议息会议及其它重要声明的日程安排.

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美国联邦公开市场委员会(FOMC)

12月11日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.

12月12日--美联储FOMC宣布利率决定.

2013年

1月29日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.

1月30日--美联储FOMC宣布利率决定.

3月19日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.

3月20日--美联储FOMC宣布利率决定.

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欧洲央行(ECB)--若未注明,会议地点均为法兰克福

12月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至12月20日).

2013年

1月10日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.

1月24日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.

2月7日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.

2月21日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.

3月7日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.

3月20日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至3月21日).

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日本央行

12月19日--货币政策会议(至12月20日).

2013年

1月21日--货币政策会议(至1月22日).

2月13日--货币政策会议(至2月14日).

3月6日--货币政策会议(至3月7日).

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英国央行

2013年

1月9日--货币政策会议(至1月10日).

1月10日--公布利率决定.

2月6日--货币政策会议(至2月7日).

2月7日--公布利率决定.

3月6日--货币政策会议(至3月7日).

3月7日--公布利率决定.

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加拿大央行

2013年

1月23日--公布指标利率决定和货币政策报告.

3月6日--公布指标利率决定.

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瑞士央行

12月13日--货币政策评估.

2013年

3月14日--货币政策评估.

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澳洲央行

2013年

2月5日--召开利率会议.

3月5日--召开利率会议.

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新西兰央行

2013年

1月31日--公布指标利率.

3月14日--公布货币政策声明和指标利率.

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瑞典央行

12月17日--召开货币政策会议(至12月18日).

12月18日--公布利率决定.

2013年

2月12日--召开货币政策会议(至2月13日).

2月13日--公布利率决定.

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挪威央行

12月19日--货币政策会议.

2013年

3月14日--货币政策会议.

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台湾

台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议,以决定重贴现率.

具体会议日期将在开会前前几天公布.

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注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 王兴亚

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