〔中港个股〕中铝称非公开发行A股获证监会核准,拟募资至多80亿元

由于市况低迷,中国铝业8月曾调整是次A股定向增发方案,并且将其所有债务融资工具的待偿还余额提高300亿元.新版定向增发方案调整了发行股份数量上限及发行底价,将发行股份数量由原先的不超过12.5亿股调高为不超过14.5亿A股,但募集资金上限仍为80亿元.