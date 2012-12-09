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货币新闻 | 2012年 12月 9日 星期日 20:53 BJT

〔中港个股〕中铝称非公开发行A股获证监会核准,拟募资至多80亿元

路透北京12月9日电---全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周六公告称,公司拟非公开发行A股,日前已获中国证监会核准.根据发行预案,此次募集资金将不超过80亿元人民币.

刊登在上海证券交易所的公告指出,公司待收到证监会核准正式通知后,将另行公告,或提供更多发行细节.

由于市况低迷,中国铝业8月曾调整是次A股定向增发方案,并且将其所有债务融资工具的待偿还余额提高300亿元.新版定向增发方案调整了发行股份数量上限及发行底价,将发行股份数量由原先的不超过12.5亿股调高为不超过14.5亿A股,但募集资金上限仍为80亿元.

募集资金将投向兴县氧化铝、中州分公司选矿拜耳法系统扩建两个项目,并补充流动资金.[ID:nSB1744306]

中国铝业今年第三季净亏损10.8亿元人民币,为连续第四季录得亏损,受累于铝价低迷及成本不断增加;但该亏损幅度优于预期.[ID:nSB8567810]

中国铝业A股周五收报4.82元,过去一个月下跌0.82%.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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