〔中港个股〕中铝称非公开发行A股获证监会核准,拟募资至多80亿元

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透北京12月9日电---全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周六公告称,公司拟非公开发行A股,日前已获中国证监会核准.根据发行预案,此次募集资金将不超过80亿元人民币.
刊登在上海证券交易所的公告指出,公司待收到证监会核准正式通知后,将另行公告,或提供更多发行细节.
由于市况低迷,中国铝业8月曾调整是次A股定向增发方案,并且将其所有债务融资工具的待偿还余额提高300亿元.新版定向增发方案调整了发行股份数量上限及发行底价,将发行股份数量由原先的不超过12.5亿股调高为不超过14.5亿A股,但募集资金上限仍为80亿元.
募集资金将投向兴县氧化铝、中州分公司选矿拜耳法系统扩建两个项目,并补充流动资金.[ID:nSB1744306]
中国铝业今年第三季净亏损10.8亿元人民币,为连续第四季录得亏损,受累于铝价低迷及成本不断增加;但该亏损幅度优于预期.[ID:nSB8567810]
中国铝业A股周五收报4.82元,过去一个月下跌0.82%.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。