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亚洲 | 2012年 12月 10日 星期一 06:19 BJT

****澳新经济指标预测--12月10日-12月17日****

路透12月10日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------12月10日当周-------------------------------

12月9-12日

2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 11月 -- +1.5%

(较上年同期) -- +6.9%

12月10日(一)

0030 澳洲房屋融资 10月 +3% +0.9%

投资房屋融资 -- +8.6%

2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +4.6% +3.2%

12月11日(二)

0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 11月 -- 负5.0

企业信心指数 -- 负1

12月11-12日

2330 澳洲消费者信心指数 12月 -- +5.2%

12月12日(三)

2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -0.6%

12月13日(四)

0030 澳洲新车销售 11月 -- -2.8%

12月14日(五)

0200 新西兰公债外资持有比率 11月 -- 60.4%

12月16日(日)

2100 新西兰Westpac消费者调查 第四季 -- 102.5

-----------------------------------12月17日当周-------------------------------

12月17日(一)

暂无重要经济数据.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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