澳新经济指标预测--12月10日-12月17日****

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透12月10日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------12月10日当周-------------------------------
12月9-12日
2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 11月 -- +1.5%
(较上年同期) -- +6.9%
12月10日(一)
0030 澳洲房屋融资 10月 +3% +0.9%
投资房屋融资 -- +8.6%
2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +4.6% +3.2%
12月11日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 11月 -- 负5.0
企业信心指数 -- 负1
12月11-12日
2330 澳洲消费者信心指数 12月 -- +5.2%
12月12日(三)
2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -0.6%
12月13日(四)
0030 澳洲新车销售 11月 -- -2.8%
12月14日(五)
0200 新西兰公债外资持有比率 11月 -- 60.4%
12月16日(日)
2100 新西兰Westpac消费者调查 第四季 -- 102.5
-----------------------------------12月17日当周-------------------------------
12月17日(一)
暂无重要经济数据.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
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路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限 公司的三年期离岸贷款筹得7.01亿美元资金，比其最初的寻贷金额3亿美 元高出逾一倍。 中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行，中国邮政储蓄 银行、南洋商业银行为牵头行。其它九家银行按不同层级参贷。 贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，承贷最多 者将获得263.33个基点的综合收益，130个基点的费用。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 中国银行 80 瑞士信贷 50 渣打银行 30 牵头行 美元(百万) 中国邮政储蓄银行 80 南洋商业银行 75 主办行行 美元(百万) 中国民生银行(香港) 64 兴业银行(香港) 64 中信银行(国际)