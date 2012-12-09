欧洲经济指标预测--12月10日-12月17日****

欧元债市：德国和美国短期公债利差接近17年最阔
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。
路透12月10日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------12月10日当周--------------------------------
12月10日(一)
0700 德国经季节调整出口(较前月) 10月 -0.5% -2.5%
经季节调整进口(较前月) +0.3% -1.6%
0700 德国贸易收支(亿欧元) 10月 顺差161 顺差170
0745 法国工业生产(较前月) 10月 +0.3% -2.7%
0900 意大利工业生产(较前月) 10月 -0.2% -1.5%
(较上年同期) -4.3% -4.8%
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 负16 负18.8
1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) -2.4% -2.4%
12月11日(二)
0001 英国RICS房价差值 11月 负7 负7
0630 法国非农就业人口 第三季 -- -0.3%
0700 德国批发物价指数(较前月) 11月 -- -0.6%
(较上年同期) -- +4.6%
1000 德国ZEW经济景气指数 12月 负12 负15.7
现况指数 5.0 5.4
12月12日(三)
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
0745 法国经常帐(亿欧元) 10月 -- 赤字33
0745 法国HICP(较前月) 11月终值 持平 +0.2%
(较上年同期) +1.8% +2.1%
0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 增加0.7 增加1.01
0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 10月 7.8% 7.8%
1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.2% -2.5%
(较上年同期) -2.3% -2.3%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 负27.9
12月13日(四)
0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.4%
0830 瑞士央行三个月瑞郎LIBOR目标 第四季 0.13% 0.25%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)11月终值 -0.3% -0.3%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +1.6%
欧元区薪资(较上年同期) -- +1.7%
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负16 负21
12月14日(五)
0758 法国Markit制造业PMI 12月初值 45.0 44.5
服务业PMI 45.9 45.8
综合PMI -- 44.3
0828 德国Markit制造业PMI 12月初值 47.2 46.8
服务业PMI 50.0 49.7
综合PMI -- 47.9
0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 46.6 46.2
服务业PMI 47.0 46.7
综合PMI 46.8 46.5
1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- 持平
(较上年同期) -- -0.6%
1000 欧元区HICP(较前月) 11月终值 -0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) -0.1% +0.3%
(较上年同期) +1.5% +1.6%
--------------------------------12月17日当周--------------------------------
12月17日（一）
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差10.02
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差4.08
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差98(完)
--整理 兰秀娟;审校 张涛
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