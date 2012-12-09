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市场报道 | 2012年 12月 10日 星期一 07:50 BJT

****欧洲经济指标预测--12月10日-12月17日****

路透12月10日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------12月10日当周--------------------------------

12月10日(一)

0700 德国经季节调整出口(较前月) 10月 -0.5% -2.5%

经季节调整进口(较前月) +0.3% -1.6%

0700 德国贸易收支(亿欧元) 10月 顺差161 顺差170

0745 法国工业生产(较前月) 10月 +0.3% -2.7%

0900 意大利工业生产(较前月) 10月 -0.2% -1.5%

(较上年同期) -4.3% -4.8%

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 负16 负18.8

1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -0.2% -0.2%

(较上年同期) -2.4% -2.4%

12月11日(二)

0001 英国RICS房价差值 11月 负7 负7

0630 法国非农就业人口 第三季 -- -0.3%

0700 德国批发物价指数(较前月) 11月 -- -0.6%

(较上年同期) -- +4.6%

1000 德国ZEW经济景气指数 12月 负12 负15.7

现况指数 5.0 5.4

12月12日(三)

0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +1.9% +1.9%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% -0.1%

(较上年同期) +2.0% +2.0%

0745 法国经常帐(亿欧元) 10月 -- 赤字33

0745 法国HICP(较前月) 11月终值 持平 +0.2%

(较上年同期) +1.8% +2.1%

0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 增加0.7 增加1.01

0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 10月 7.8% 7.8%

1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.2% -2.5%

(较上年同期) -2.3% -2.3%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 负27.9

12月13日(四)

0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +0.4%

0830 瑞士央行三个月瑞郎LIBOR目标 第四季 0.13% 0.25%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.2% -0.2%

(较上年同期) +2.5% +2.5%

0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)11月终值 -0.3% -0.3%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +1.6%

欧元区薪资(较上年同期) -- +1.7%

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负16 负21

12月14日(五)

0758 法国Markit制造业PMI 12月初值 45.0 44.5

服务业PMI 45.9 45.8

综合PMI -- 44.3

0828 德国Markit制造业PMI 12月初值 47.2 46.8

服务业PMI 50.0 49.7

综合PMI -- 47.9

0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 46.6 46.2

服务业PMI 47.0 46.7

综合PMI 46.8 46.5

1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- 持平

(较上年同期) -- -0.6%

1000 欧元区HICP(较前月) 11月终值 -0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) -0.1% +0.3%

(较上年同期) +1.5% +1.6%

--------------------------------12月17日当周--------------------------------

12月17日（一）

0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差10.02

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差4.08

1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差98(完)

--整理 兰秀娟;审校 张涛

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