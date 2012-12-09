〔金砖国家〕12月7日股汇市收盘纵览

路透12月10日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月7日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.27%,报1,024.06点.

中国股市:沪综指周五收市大涨,成交再次放大.分析师指出,在经历昨日的温和调整后,银行股和基建股今日再次发力,市场整体观望气氛有所松动,股指在蓝筹股推动下再次上攻.沪综指.SSEC收报2,061.786点,涨32.549点或1.6%;一周累计涨幅达4.1%,创下自去年10月底以来最大单周涨幅.上海A股今日成交820亿元人民币,较上日的584亿元增加四成.[.SSCN]

香港股市:小跌,但本周累计上涨0.7%,受内地股市从年底低点反弹带动.恒生指数.HSI收报22,191.2点,略低于年内高位.恒生国企指数.HSCE上涨0.5%,本周累计上涨2.8%. [.HKCN]

中国汇市:人民币兑美元CNY=CFXS继续涨停行情,收盘价位随中间价略走低,因隔夜美元指数上涨.交易员称,美元卖压仍然沉重,后市仍需观望央行动作,包括中间价变化及是否入市干预.今日1DCNYSNOR=CFXS成交于6.2150元附近,同期限远掉点数CNYSN=CFXS报3.3.境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS升水报1,390点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3691元.[CNY/CN]

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印度股市:因出现获利了结收低,此前印度上议院一如预期地投票批准外资进入该国零售行业.Infosys等科技股则延续跌势,因市场担心该板块营收前景.BSE指数.BSESN下跌0.32%,或62.70点,报19,424.10点,本周则是在政府改革推动下累计上涨0.43%.[.BO][ID:nL4N09H1WF]

印度汇市:印度卢比下跌,结束三日连涨走势,受欧元疲势拖累.但交易商称,如果印度政府下周能在国会成功推动更多改革措施,卢比或走强.印度卢比/美元INR=D2收报54.47/48,较周四收盘价54.1350/1450低0.6%.卢比/美元本周收跌0.4%,六周来第五周下跌.[INR/][ID:nL4N09H205]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,471.090点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.34%至780.20点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.02%至30.8925;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.73%,报39.8775.

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巴西股市:收高,受强劲的美国劳工市场数据提振.石油及矿业公司支撑巴西Bovespa指数上扬,成交量57亿雷亚尔(27.4亿美元),远低于2012年日均成交水平72亿雷亚尔.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高1.44%至58,487.32点.[ID:nL1E8N7ET2]

巴西汇市:巴西雷亚尔下跌,此前受到政府推动多项支撑汇价措施而连涨四日,而巴西央行于周五稍晚警告称正在进行调查以评估外汇市场美元需求,预料雷亚尔下周初将走强.巴西雷亚尔BRL=BRBY收低0.6%,报2.0904.[ID:nL1E8N7EEB]

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南非股市:收低,因全球大宗商品价格下跌导致矿商Exxaro等资源类股回落,不过之后美国公布优于预期的就业数据则是让此间股市扳回一些跌幅.指标约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.29%,至33,909.68点.综合指数.JALSH也收跌0.24%,至38,195.89点.[.J][ID:nL5E8N79US]

南非汇市:兰特/美元小幅收升.美国就业数据利好提振了数个新兴市场国家货币,因市场希望美国经济改善能惠及这些国家.1619GMT,兰特/美元ZAR=D3上涨0.29%,报8.6577.上日纽约收盘价为8.6850.[ZAR/][ID:nL5E8N7A3E](完)