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货币新闻 | 2012年 12月 10日 星期一 07:45 BJT

《欧洲政经焦点》政局不稳将令意大利成为欧元区危机的核心问题

* 蒙堤将在2013年预算法案通过后辞职

* 大选可能在2月举行

* 贝鲁斯柯尼将做为中右翼党派候选人参选

路透米兰12月9日电---在意大利总理蒙堤表示将提前辞职后,该国政治危机可能会早于预期爆发,料将推高意大利政府的借贷成本,并令欧元区局势再度紧张.

蒙堤周六出人意料地表示,将会在明年预算法案通过后辞职,这令2月举行大选的可能性升高,何人将继任总理充满不确定性.蒙堤任期定于4月结束.

银行业人士和分析师称,最大的政治风险将是,前总理贝鲁斯柯尼可能利用人们对蒙堤倡导的结构改革愈发失望的机会回归.

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