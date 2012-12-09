《欧洲政经焦点》政局不稳将令意大利成为欧元区危机的核心问题

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
* 蒙堤将在2013年预算法案通过后辞职
* 大选可能在2月举行
* 贝鲁斯柯尼将做为中右翼党派候选人参选
路透米兰12月9日电---在意大利总理蒙堤表示将提前辞职后,该国政治危机可能会早于预期爆发,料将推高意大利政府的借贷成本,并令欧元区局势再度紧张.
蒙堤周六出人意料地表示,将会在明年预算法案通过后辞职,这令2月举行大选的可能性升高,何人将继任总理充满不确定性.蒙堤任期定于4月结束.
银行业人士和分析师称,最大的政治风险将是,前总理贝鲁斯柯尼可能利用人们对蒙堤倡导的结构改革愈发失望的机会回归.
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。