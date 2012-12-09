〔日本数据〕11月银行放款余额较上年同期增长1.0%--央行

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透东京12月10日电---日本央行周一表示,日本主要银行11月放款余额较上年同期增加1.0%.
包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为459.521兆(万亿)日圆(5.58兆美元).
日本央行并称,11月扣除注销坏帐等因素后的放款余额较上年同期上升1.3%.
以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):
11月 10月 9月
含信金银行 +1.0 +0.8* +0.9
不含信金银行 +1.3 +1.1 +1.2
银行持有的商业票据余额 -1.3 +3.9 +6.9
* 修正值
参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)(完)
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--编译 徐文焰;审校 郑茵
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