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货币新闻 | 2012年 12月 10日 星期一 07:58 BJT

〔日本数据〕11月银行放款余额较上年同期增长1.0%--央行

路透东京12月10日电---日本央行周一表示,日本主要银行11月放款余额较上年同期增加1.0%.

包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为459.521兆(万亿)日圆(5.58兆美元).

日本央行并称,11月扣除注销坏帐等因素后的放款余额较上年同期上升1.3%.

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):

11月 10月 9月

含信金银行 +1.0 +0.8* +0.9

不含信金银行 +1.3 +1.1 +1.2

银行持有的商业票据余额 -1.3 +3.9 +6.9

* 修正值

参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)(完)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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