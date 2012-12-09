主要国家经济指标预测--12月10日****

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透12月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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12月9日(日)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +0.9%
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 10月 -- 盈余5,036
(较上年同期) -- -68.7%
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -0.8% -0.9%
环比年率 -3.3% -3.5%
2350 日本企业调查指数 第四季 -- 2.5
12月9-12日
2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 11月 -- +1.5%
(较上年同期) -- +6.9%
12月10日(一)
0030 澳洲房屋融资 10月 -- +0.9%
投资房屋融资 -- +8.6%
0500 日本消费者信心指数 11月 -- 39.7
0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 39.0
0700 德国经季节调整出口(较前月) 10月 -1.0% -2.5%
经季节调整进口(较前月) +0.4% -1.6%
0700 德国贸易收支(亿欧元) 10月 顺差161 顺差170
0745 法国工业生产(较前月) 10月 +0.2% -2.7%
0900 意大利工业生产(较前月) 10月 -0.3% -1.5%
(较上年同期) -2.6% -4.8%
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 负17.8 负18.8
1000 意大利国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季终值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) -2.4% -2.4%
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 11月 -- 20.41
1500 美国就业指数 11月 -- 108.2
2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +4.6% +3.2%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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12月6日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 12,708.48 --
12月7日(五)
0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差20.88 逆差20.5
进口 +3% --
出口 持平 --
0500 日本同时指标(较前月) 10月 -0.9 --
领先指标(较前月) +0.9 --
0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至10月 赤字946 --
0745 法国贸易收支(亿欧元) 10月 逆差47 --
进口(亿欧元) 424.67 --
出口(亿欧元) 377.82 --
0930 英国工业生产(较前月) 10月 -0.8% +0.7%
(较上年同期) -3.0% -0.6%
制造业产出(较前月) -1.3% -0.2%
(较上年同期) -2.1% -0.2%
1100 德国工业生产(较前月) 10月 -2.6% -0.5%
1330 美国非农就业岗位(万个) 11月 增加14.6 增加9.3
民间就业岗位(万个) 增加14.7 增加9.5
失业率 7.7% 7.9%
平均时薪 +0.2% +0.2%
每周平均工时 34.4 34.4
制造业就业岗位(万个) 减少0.7 减少0.5
政府部门就业岗位(万个) 减少0.1 --
1330 加拿大就业岗位(万个) 11月 增加5.93 增加1
失业率 7.2% 7.4%
全职就业人数(万人) 增加5.52 --
兼职就业人数(万人) 增加0.41 --
就业参与率 66.8% --
1330 加拿大劳动生产率 第三季 -0.5% -0.2%
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月初值 74.5 82.4
现况指数 89.9 91.0
预期指数 64.6 78.0
1530 美国ECRI一周领先指标 11月30日当周 126.8 --
2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 增加142 增加100
12月9日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -0.2% --
(较上月) -0.6% --
2145 新西兰制造业销售 第三季 +2.6% -- (完)
--整理 许娜/王翔琼;审校 侯向明
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