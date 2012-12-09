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亚洲 | 2012年 12月 10日 星期一 07:40 BJT

《汇市简讯》欧元/美元重返1.2900上方,受东京时段出现的买盘提振

2307GMT * 欧元/美元小幅回升至1.2900之上,因东京市场早盘出现欧元/日圆买盘 * 欧元/美元稍早曾微跌至1.2883,受累于意大利总理蒙堤将辞职的消息 * 在卖家再度现身前,欧元/美元或将回升并填补1.2920/30间的缺口.(完) --编译 许娜;审校 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN] 英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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