〔中国经济〕明年固定资产投资料增长22%,房地产投资增15%-国家信息中心

亚洲橡胶：TOCOM期胶连六日下滑，受沪胶走弱拖累
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透上海12月10日电---中国国家信息中心宏观经济形势课题组报告预计,明年中国投资有望保持平稳较快增长态势,初步预计全年固定资产投资增长22%左右,房地产投资增长15%左右.
中国证券报周一刊登的该报告建议,未来投资政策取向应在"稳投资"的前提下,以投资结构优化和投资效益提高为重点,加大对重点领域环节的支持,鼓励和引导民间投资,改善融资环境和金融服务,促进投资平稳健康发展.
国家统计局周日公布,今年1-11月份,中国固定资产投资32.62万亿元人民币,同比名义增长20.7%.同期房地产开发投资同比增16.7%.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。