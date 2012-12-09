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货币新闻 | 2012年 12月 10日 星期一 07:49 BJT

〔中国经济〕明年固定资产投资料增长22%,房地产投资增15%-国家信息中心

路透上海12月10日电---中国国家信息中心宏观经济形势课题组报告预计,明年中国投资有望保持平稳较快增长态势,初步预计全年固定资产投资增长22%左右,房地产投资增长15%左右.

　中国证券报周一刊登的该报告建议,未来投资政策取向应在"稳投资"的前提下,以投资结构优化和投资效益提高为重点,加大对重点领域环节的支持,鼓励和引导民间投资,改善融资环境和金融服务,促进投资平稳健康发展.

国家统计局周日公布,今年1-11月份,中国固定资产投资32.62万亿元人民币,同比名义增长20.7%.同期房地产开发投资同比增16.7%.(完)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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