〔意大利经济〕标普预期2013年经济继续萎缩,经济改革面临政治风险

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透米兰12月7日电---评级机构标准普尔周五表示,其认为遭受衰退打击的意大利经济很有可能不会在2013年下半年复苏,而是会继续萎缩.
"我们预期意大利经济将在2012年和2013年收缩,之后恢复缓慢增长,国内生产总值(GDP)年增幅不会超过1%."标准普尔在声明中表示.
"我们认为,短期内经济增长面临的主要制约因素包括信贷环境紧张和财政阻碍,以及外部需求方面的不确定性."
标普对意大利主权信用评级为BBB+,展望为负面.
该机构称,政治不确定性是意大利公共财政前景面临的另一个不利因素.
"我们特别注意到,下届联合政府是否仍会推进现任政府提出的结构性改革进程,仍存在不确定性."标普称.
意大利将于2013年举行全国选举.
标普称,若意大利经济在2013年确实如该机构预期般未能复苏,那么随之而来的风险可能导致该国债务负担增加,并促使标普调降该国信用评级.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。