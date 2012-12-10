〔意大利经济〕标普预期2013年经济继续萎缩,经济改革面临政治风险

路透米兰12月7日电---评级机构标准普尔周五表示,其认为遭受衰退打击的意大利经济很有可能不会在2013年下半年复苏,而是会继续萎缩.

"我们预期意大利经济将在2012年和2013年收缩,之后恢复缓慢增长,国内生产总值(GDP)年增幅不会超过1%."标准普尔在声明中表示.

"我们认为,短期内经济增长面临的主要制约因素包括信贷环境紧张和财政阻碍,以及外部需求方面的不确定性."

标普对意大利主权信用评级为BBB+,展望为负面.

该机构称,政治不确定性是意大利公共财政前景面临的另一个不利因素.

"我们特别注意到,下届联合政府是否仍会推进现任政府提出的结构性改革进程,仍存在不确定性."标普称.

意大利将于2013年举行全国选举.

标普称,若意大利经济在2013年确实如该机构预期般未能复苏,那么随之而来的风险可能导致该国债务负担增加,并促使标普调降该国信用评级.(完)