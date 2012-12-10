〔路透调查〕分析师预期美联储将采用通胀和失业率的数字化政策门槛(更新版)

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路透纽约12月7日电---周五公布的一项路透调查结果显示,多数分析师预期美国联邦储备理事会(美联储)最终将采用通胀和失业率的量化门槛,以帮助指引未来的升息决策.

分析师亦预期美联储将在下周政策会议上宣布新一轮公债购买计划,且半数回覆者认为每月的买入规模在450亿美元.该计划料将取代将于12月底到期的"卖短买长(扭转操作,twist operation)".

本次调查前政府公布了11月就业报告,显示美国失业率从10月的7.9%降至7.7%.但这份报告对于分析师预测美国货币政策的前景几无影响.

"虽然就业数据好于预期,但不大可能阻止美联储在2013年继续实施第三轮量化宽松计划,"瑞士信贷分析师Dana Saporta说.

55位受访分析师中有33位认为,美联储将最终采用通胀和失业率的数字化政策门槛,其余22位认为央行不会.

认为会采取量化门槛的回覆者预估中值显示,通胀率和失业率的门槛会分别定在2.5%和6.5%.目前美联储承诺维持近零利率水准至少要到2015年中期,这样的门槛将为联储在决定何时最终调高利率提供帮助指引.

60位分析师中56位表示,美联储会在下周政策会议结束时宣布新的公债购买计划,预估中值认为联储每月的购买规模为450亿美元.

除此之外,美联储已在9月宣布了每月购买400亿美元抵押支持债券的计划.

分析师认为,美联储手中已经几乎没有到期年限在三年以下的债券,因此将无短期债券可卖,新计划料只包括买入操作,美联储的资产负债表也将因而扩张.

调查中,32位分析师的预估中值认为,美联储根据新计划将总计买入5,150亿美元公债,预估区间为买入2,400亿至1.05万亿美元公债.

美联储在前两轮量化宽松计划中共计买入2.3万亿美元的抵押支持债券和公债.(完)