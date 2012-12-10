〔中国企业〕联想控股最早2014年A股上市,短期继续投资壮大规模--报载

路透上海12月10日电---中国联想集团(0992.HK)母公司--联想控股董事局主席柳传志近日表示,联想控股已做好准备于2014年到2016年期间在A股上市.短期内公司还将继续投资以壮大公司规模.

去年曾有报导称联想控股计划在香港实现整体上市.据第一财经日报周一报导,柳传志表示,除已上市的联想集团、投资基金外,联想控股还将扩容一些未上市的具体实业.目前,联想控股已投入资金100亿元人民币,并将在2014年前投资200亿元左右.

他说,联想控股整体上市的利润来源,将分为低市盈率和高市盈率两部分.低市盈率包括已上市的联想集团,及基金管理公司;而高市盈率,包括以消费品为主的第一梯队,以确保上市时的利润.此外,联想控股也在准备有潜力的第二梯队业务,以保证公司上市后利润的持续增长.

联想控股旗下拥有两家知名创投基金管理公司,即弘毅投资和君联资本.而联想控股网站介绍,联想控股的核心资产包括IT、房地产、消费与现代服务、化工新材料、现代农业五大行业,它与资产管理板块(含弘毅和君联)、联想之星孵化器投资板块形成良好的互动.资产管理板块将持续创造现金流,为核心资产的运营和孵化器的投资提供资金保障.

目前,联想控股已专门成立丰联酒业,将收购的酒业资产注入,包括湖南武陵酒、河北板城酒和孔府家酒,酒业投资超过20亿元;而面向化工矿业成立的联泓控股,在山东滕州规划的化工基地总投资达73亿元.

报导称,除融资目的外,联想控股的上市也解决了企业主人问题.此前员工持股会拥有的联想控股35%股权已被老员工分完,而上市之后,新管理层将有机会持股而获得激励.

2011年,联想控股综合营业额1,831亿元,总资产1,505亿元,员工总数约45,000人.据第一财经日报报导,目前中科院、泛海集团分别持有联想控股36%、20%的股权,柳传志、联想控股总裁朱立南、副总裁陈绍鹏和唐旭东,分别持有3.4%、2.4%、1%、1%的股权.(完)