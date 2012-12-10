《中国报摘》--其他报纸重要消息12月10日

**上海证券报**
--中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长、商务部原副部长魏建国表示,今年要完成10%的外贸目标基本没有指望,但是明年的外贸目标不会调整,还会维持同样增长目标.
--工信部产业政策司副司长苗长兴日前表示,当前中国经济发展形势严峻,要加快推进汽车、钢铁等九大行业和领域的兼并重组,特别是要加快推进产能过剩行业兼并重组.
**证券时报**
--证监会披露信息显示,中国核能电力首次公开发行(IPO)申请获受理.若其成功上市,将成为A股核电第一股.其IPO由中信证券(600030.SS)(6030.HK)、瑞银证券保荐,拟在上交所上市,五个募集资金投资项目投资总额为1,735.24亿元.
--据悉,焦煤期货目前已准备就绪,等待国务院批准,有望于近期上市.焦炭期货合约在焦煤上市后也将进行相应调整,合约大小将从原先的100吨/手缩小至30吨/手.
--国家信息中心经济预测部处长祝宝良指出,11月居民消费价格指数(CPI)的小幅反弹主要是受翘尾因素影响,12月CPI或延续小幅回升态势,但完成全年CPI涨幅4%目标不成问题.
--新湖中宝(600208.SS)称,下属子公司的5,231.35亩土地将被平阳国土局收储,收储单价为1,270.34元/平方米(合84.69万元/亩),收储总价为44.3亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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