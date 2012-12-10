《全球重要经济事件一览表》--12月10日-12月17日

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12月10日(一)
暂无.
12月11日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率决策会议(首日).
莫斯科--20国集团(G20)筹备会议(至12日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议.
华盛顿--能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.
12月12日(三)
华盛顿--美国FOMC公布利率决议(1730).
华盛顿--FOMC利率会议结束后,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克召开新闻发布会(1915).
雷克雅未克--冰岛央行公布利率决议.
日内瓦--WTO总理事会会议.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)第162次常规会议.
巴黎--国际能源署(IEA)发布12月石油市场月报.
莫斯科--20国集团(G20)代表会议.
12月13日(四)
苏黎世--瑞士央行(SNB)货币政策评估.
布鲁塞尔--欧洲理事会会议.
莫斯科--举行"促进经济增长及可持续发展"会议.
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济前景召开新闻发布会(0900).
12月14日(五)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议.
12月17日(一)
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(第一日).
夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在夏洛特商会经济展望年会上讲话,题目为"经济前景,2012年12月"(1800).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
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