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亚洲 | 2012年 12月 10日 星期一 09:42 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月10日-12月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月10日(一)

暂无.

12月11日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率决策会议(首日).

莫斯科--20国集团(G20)筹备会议(至12日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议.

华盛顿--能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.

12月12日(三)

华盛顿--美国FOMC公布利率决议(1730).

华盛顿--FOMC利率会议结束后,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克召开新闻发布会(1915).

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决议.

日内瓦--WTO总理事会会议.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)第162次常规会议.

巴黎--国际能源署(IEA)发布12月石油市场月报.

莫斯科--20国集团(G20)代表会议.

12月13日(四)

苏黎世--瑞士央行(SNB)货币政策评估.

布鲁塞尔--欧洲理事会会议.

莫斯科--举行"促进经济增长及可持续发展"会议.

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济前景召开新闻发布会(0900).

12月14日(五)

布鲁塞尔--欧洲理事会会议.

12月17日(一)

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(第一日).

夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在夏洛特商会经济展望年会上讲话,题目为"经济前景,2012年12月"(1800).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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