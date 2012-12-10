《中国债券市场每日交易备忘》--12月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国华润股份10亿元人民币三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中信证券和农行主承 北京能源投资集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行和北京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国南车( 601766.SS )20亿元九个月期超短融011246001,票面利率4.38% 国泰君安证券20亿元三个月期短融071202004,票面利率4.45% 内蒙古大唐国际托克托发电公司10亿元一年期短融041256040,票面利率4.95% 中科英华( 600110.SS )2亿元三年期中期票据1282525,票面利率6.70% 山东宏桥新材料15亿元三年期中票1282527,票面利率5.80% 常州城建集团8亿元五年期中票1282526,票面利率5.50% ============================================================================== 三、缴款: 财政部280亿元三年期续发国债120017,发行价格100.71元 浙江嘉善经济开发区8亿元七年期固息债1280430,票面利率7.05% 江西高速公路投资集团12亿元五年期固息债1280432,票面利率5.50% 深圳立业集团10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280437,票面利率6.30% 河北顺德投资集团10亿元七年期固息债1280442,票面利率6.98% 绍兴迪荡新城投资公司10亿元六年期固息债1280444,票面利率6.75% 中国石油集团200亿元人民币九个月期超短融 南方电网50亿元九个月期超短融 贵州产业投资集团10亿元一年期短融 国电集团125亿元一年期短融 中信大锰矿业2亿元一年期短融 华能国际( 600011.SS )( 0902.HK )50亿元一年期短融 星星集团2亿元一年期短融 安徽古井集团4亿元三年期中票 成都公交集团2.5亿元五年期中票 乌鲁木齐城投15亿元五年期中票 云南煤化工集团18亿元五年期中票 安徽江淮汽车集团7亿元三年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 重庆城建投资集团15亿元10年期固息债7109到期兑付,票面利率4.32% 国家开发银行100亿元10年期发行人选择权(5+5)固息金融债0202180到期兑付,票面利率4.60% 招商证券( 600999.SS )20亿元三个月期短融1290005到期兑付,票面利率3.80% 中电投集团30亿元15年期固息债038014付息,票面利率5.02% 亚洲开发银行10亿元10年期固息债093101付息,票面利率4.20% 亳州城投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980172付息,票面利率7.32% 重庆渝兴资产经营公司5亿元七年期固息债1080157付息,票面利率7.29% 南通经济技术开发区10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080158付息,票面利率6.26% 财政部280亿元三年期固息国债110025付息,票面利率2.82% 国家电网公司100亿元10年期固息债1180177付息,票面利率5.14% 国家电网公司50亿元15年期固息债1180178付息,票面利率5.24% 江西赛维LDKLDK.N5亿元三年期中票1182367付息,票面利率6.80% 中国天瑞水泥( 1252.HK )3亿元三年期中票1182368付息,票面利率8.40% 阳泉煤业集团10亿元五年期中票1182369付息,票面利率5.04% 天津中环电子信息集团10亿元三年期中票1182370付息,票面利率6.59% 华能集团30亿元10年期固息债038015付息,票面利率4.60% 华能集团10亿元10年期浮息债(一年定存基准)038016付息,基本利差1.80% 中信集团50亿元10年期浮息债(七天回购基准)058031付息,基本利差1.48% 中信集团40亿元20年期固息债058032付息,票面利率4.60% 杭州银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082006付息,票面利率5.15% 哈尔滨银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092010付息,票面利率6.00% 财政部280亿元30年期固息国债100040付息,票面利率4.23% 红河州开发投资公司10亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债1080159付息,票面利率6.65% 红河州开发投资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080160付息,票面利率6.95% 国开行38.5亿元七年期浮息(三个月Shibor基准)金融债110236付息,基本利差-0.20% 国开行261.5亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110237付息,基本利差0.80% 杭州银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120011付息,票面利率5.90% 咸阳城投11亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180179付息,票面利率7.90% 上海仪电控股集团10亿元三年期中票1182371付息,票面利率5.62% 金正大( 002470.SZ )5亿元三年期中票1182372付息,票面利率6.80% 中国城市建设控股集团15.5亿元五年期中票1182373付息,票面利率5.68% 安徽交通投资集团5亿元五年期中票1182374付息,票面利率6.67% 上海浦东新区中小企业1.15亿元三年期集合票据1183016付息,票面利率7.50% 国开行200亿元20年期固息金融债080209付息,票面利率5.25% 进出口银行150亿元七年期固息金融债080312付息,票面利率3.03% 重庆交通旅游投资集团15亿元七年期固息债088067付息,票面利率6.30% 大秦铁路( 601006.SS )75亿元五年期中票0982161付息,票面利率4.79% 淮北矿业集团10亿元五年期中票0982162付息,票面利率5.36% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --在投资者对A股是否见底仍存疑虑之时,中国证监会主席郭树清近日表示,对中国资本市 场充满信心,因为无论是经济社会还是市场基础和结构,各方面都在持续向好.另外,证监会正 考虑设立专门机构,代理投资者参与上市公司的公司治理.[ID:nSB2135113] --国家统计局副局长谢鸿光表示,中国经济增速总体回落,但回暖的积极力量正在积累. --国家信息中心宏观经济形势课题组报告预计,明年中国投资有望保持平稳较快增长态势, 初步预计全年固定资产投资增长22%左右,房地产投资增长15%左右.[ID:nSB2135049] 中国海关今日公布11月进出口贸易数据 (10月顺差319.9亿美元) 国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞