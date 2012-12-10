《中国债券市场每日交易备忘》--12月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国华润股份10亿元人民币三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中信证券和农行主承
北京能源投资集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行和北京银行主承
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二、新债上市:
中国南车(601766.SS)20亿元九个月期超短融011246001,票面利率4.38%
国泰君安证券20亿元三个月期短融071202004,票面利率4.45%
内蒙古大唐国际托克托发电公司10亿元一年期短融041256040,票面利率4.95%
中科英华(600110.SS)2亿元三年期中期票据1282525,票面利率6.70%
山东宏桥新材料15亿元三年期中票1282527,票面利率5.80%
常州城建集团8亿元五年期中票1282526,票面利率5.50%
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三、缴款:
财政部280亿元三年期续发国债120017,发行价格100.71元
浙江嘉善经济开发区8亿元七年期固息债1280430,票面利率7.05%
江西高速公路投资集团12亿元五年期固息债1280432,票面利率5.50%
深圳立业集团10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280437,票面利率6.30%
河北顺德投资集团10亿元七年期固息债1280442,票面利率6.98%
绍兴迪荡新城投资公司10亿元六年期固息债1280444,票面利率6.75%
中国石油集团200亿元人民币九个月期超短融
南方电网50亿元九个月期超短融
贵州产业投资集团10亿元一年期短融
国电集团125亿元一年期短融
中信大锰矿业2亿元一年期短融
华能国际(600011.SS)(0902.HK)50亿元一年期短融
星星集团2亿元一年期短融
安徽古井集团4亿元三年期中票
成都公交集团2.5亿元五年期中票
乌鲁木齐城投15亿元五年期中票
云南煤化工集团18亿元五年期中票
安徽江淮汽车集团7亿元三年期中票
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四、还本付息:
重庆城建投资集团15亿元10年期固息债7109到期兑付,票面利率4.32%
国家开发银行100亿元10年期发行人选择权(5+5)固息金融债0202180到期兑付,票面利率4.60%
招商证券(600999.SS)20亿元三个月期短融1290005到期兑付,票面利率3.80%
中电投集团30亿元15年期固息债038014付息,票面利率5.02%
亚洲开发银行10亿元10年期固息债093101付息,票面利率4.20%
亳州城投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980172付息,票面利率7.32%
重庆渝兴资产经营公司5亿元七年期固息债1080157付息,票面利率7.29%
南通经济技术开发区10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080158付息,票面利率6.26%
财政部280亿元三年期固息国债110025付息,票面利率2.82%
国家电网公司100亿元10年期固息债1180177付息,票面利率5.14%
国家电网公司50亿元15年期固息债1180178付息,票面利率5.24%
江西赛维LDKLDK.N5亿元三年期中票1182367付息,票面利率6.80%
中国天瑞水泥(1252.HK)3亿元三年期中票1182368付息,票面利率8.40%
阳泉煤业集团10亿元五年期中票1182369付息,票面利率5.04%
天津中环电子信息集团10亿元三年期中票1182370付息,票面利率6.59%
华能集团30亿元10年期固息债038015付息,票面利率4.60%
华能集团10亿元10年期浮息债(一年定存基准)038016付息,基本利差1.80%
中信集团50亿元10年期浮息债(七天回购基准)058031付息,基本利差1.48%
中信集团40亿元20年期固息债058032付息,票面利率4.60%
杭州银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082006付息,票面利率5.15%
哈尔滨银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092010付息,票面利率6.00%
财政部280亿元30年期固息国债100040付息,票面利率4.23%
红河州开发投资公司10亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债1080159付息,票面利率6.65%
红河州开发投资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080160付息,票面利率6.95%
国开行38.5亿元七年期浮息(三个月Shibor基准)金融债110236付息,基本利差-0.20%
国开行261.5亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110237付息,基本利差0.80%
杭州银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120011付息,票面利率5.90%
咸阳城投11亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180179付息,票面利率7.90%
上海仪电控股集团10亿元三年期中票1182371付息,票面利率5.62%
金正大(002470.SZ)5亿元三年期中票1182372付息,票面利率6.80%
中国城市建设控股集团15.5亿元五年期中票1182373付息,票面利率5.68%
安徽交通投资集团5亿元五年期中票1182374付息,票面利率6.67%
上海浦东新区中小企业1.15亿元三年期集合票据1183016付息,票面利率7.50%
国开行200亿元20年期固息金融债080209付息,票面利率5.25%
进出口银行150亿元七年期固息金融债080312付息,票面利率3.03%
重庆交通旅游投资集团15亿元七年期固息债088067付息,票面利率6.30%
大秦铁路(601006.SS)75亿元五年期中票0982161付息,票面利率4.79%
淮北矿业集团10亿元五年期中票0982162付息,票面利率5.36%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--在投资者对A股是否见底仍存疑虑之时,中国证监会主席郭树清近日表示,对中国资本市
场充满信心,因为无论是经济社会还是市场基础和结构,各方面都在持续向好.另外,证监会正
考虑设立专门机构,代理投资者参与上市公司的公司治理.[ID:nSB2135113]
--国家统计局副局长谢鸿光表示,中国经济增速总体回落,但回暖的积极力量正在积累.
--国家信息中心宏观经济形势课题组报告预计,明年中国投资有望保持平稳较快增长态势,
初步预计全年固定资产投资增长22%左右,房地产投资增长15%左右.[ID:nSB2135049]
中国海关今日公布11月进出口贸易数据 (10月顺差319.9亿美元)
国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告
12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%)
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注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)
--整理 曹巍浩; 审校 边竞