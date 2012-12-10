〔台湾股市〕小幅开高,光电类股涨幅居前

路透台北12月10日电---台湾股市周一开高0.2%,光电类指数.TOPI涨幅居前,上升0.6%.
加权股价指数.TWII升16.13点报7,658.39.该指数上交易日收高0.3%.
友达(2409.TW)大涨2.3%,因报导称,该公司平板主动矩阵有机发光二极体(AMOLED)的良率已经超过50%,并将在第一季开始量产.
金融保险类指数.TFNI小涨0.2%.(完)
--编译 徐文焰;审校 侯向明
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