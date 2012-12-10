〔欧元区金融〕德国财长暗示愿意就建立区内银行联盟事宜作出妥协

路透柏林12月9日电---德国媒体报导称,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)暗示愿意在成立欧元区银行业联盟一事上作出妥协,并称领导人正紧张工作以期在圣诞节前达成一个法律框架.

此番言论将唤起外界的希望,认为欧洲领导人将能如最初计划一样,在年底前完成欧元区银行业统一监管机制的规划工作.

"我们正在紧张工作,以在圣诞节前确定银行业监管机构的法律框架,"朔伊布勒对德国周日画报说.

他并补充称,"我们能够在2013年开始建立该监管机构."

德国镜报报导称,朔伊布勒准备通过建议将统一监管机构设立在巴黎,而非欧洲央行总部所在的法兰克福,以此来寻求同法国达成妥协.

财长们定于12月12日举行会晤,以努力在欧盟领导人峰会前达成协议.欧盟峰会将于12月13日举行.

一旦法律框架得以确定,欧洲央行料将稳步接管欧元区所有6,000家银行的监督职责,整个过程或最多需一年时间.(完)