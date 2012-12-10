〔欧元区金融〕德国财长暗示愿意就建立区内银行联盟事宜作出妥协

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透柏林12月9日电---德国媒体报导称,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)暗示愿意在成立欧元区银行业联盟一事上作出妥协,并称领导人正紧张工作以期在圣诞节前达成一个法律框架.
此番言论将唤起外界的希望,认为欧洲领导人将能如最初计划一样,在年底前完成欧元区银行业统一监管机制的规划工作.
"我们正在紧张工作,以在圣诞节前确定银行业监管机构的法律框架,"朔伊布勒对德国周日画报说.
他并补充称,"我们能够在2013年开始建立该监管机构."
德国镜报报导称,朔伊布勒准备通过建议将统一监管机构设立在巴黎,而非欧洲央行总部所在的法兰克福,以此来寻求同法国达成妥协.
财长们定于12月12日举行会晤,以努力在欧盟领导人峰会前达成协议.欧盟峰会将于12月13日举行.
一旦法律框架得以确定,欧洲央行料将稳步接管欧元区所有6,000家银行的监督职责,整个过程或最多需一年时间.(完)
--编译 侯向明;审校 张涛
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。