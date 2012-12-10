〔投行观点〕中国经济四季度料增7.8%,回暖有望延续至明年上半年--美银美林

路透北京12月10日电---中国11月工业产出增速跃升至双位数令人振奋.投资银行美银美林发布研究报告称,维持对中国经济四季度成长7.8%的判断,并预计中国当前经济回暖有望延续到明年上半年.

"中国经济目前正处在一个很好的状态,有望维持到明年上半年,"该行大中华区首席经济学家陆挺在报告中称,当前的宏观经济环境应能提振包括股票和大宗商品在内的资产价格.人民币无疑也将获得支持,尽管中国央行可能干预更多以阻止升势.

该行预期,考虑进基数效应和重建库存的因素,中国经济明年年上半年有望扩张8.3%,但到下半年增速恐会放缓至8%,届时成长减速的同时通胀可能再度抬头.

"此外,到2013年中,人们可能更加担心政策宽松的'副作用'如政府债务(上升)和影子银行等,"报告称.

美银美林预计,中国政府将乐于维持当前政策立场不变,年底前料无降息或降准举动.

中国国家统计局昨日公布,11月规模以上工业增加值同比实际增长10.1%,增速为八个月最高位.这其实从此前出炉的汇丰和官方中国制造业PMI及产出分项指数皆创下高位,即可窥出端倪.

统计局并公布,11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%,大体符合路透调查预估中值;1-11月固定资产投资同比增速持平于20.7%;11月社会消费品零售总额同比增长14.9%,亦创下八个月最高位,为自今年3月以来最快增速.

同时,若从衡量经济活动的"硬指标"--发电量来看,11月中国发电量同比增幅扩大至7.9%,为今年年初以来最快;11月钢材产量同比增长16.5%,为至少一年来最高水平,此外原油加工量也在稳步上升.这些都从侧面验证经济在企稳回升.(完)