《新兴市场重要经济事件预告》--12月10日-12月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)
12月10日(一)
暂无重要经济事件.
12月11日(二)
莫斯科--20国集团(G20)特别代表会议(至12月12日)
雅加达--印尼央行召开会议.
日内瓦--WTO总理事会会议.
12月12日(三)
温德和克--纳米比亚央行公布货币政策决定.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议.
维也纳--第162届石油输出国组织(OPEC)常会.
巴黎--国际能源署(IEA)公布12月石油月报.
塔林--爱沙尼亚央行例行记者会,并公布其宏观经济新预估.(0900)
12月13日(四)
莫斯科--"促进经济增长及可持续发展"会议召开.
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
马卡蒂--菲律宾央行举行货币政策会议.
布鲁塞尔--欧洲理事会会议.
智利圣地牙哥--智利央行举行议息会议.
赫尔辛基--芬兰央行发布最新经济预测,央行总裁利卡宁召开新闻发布会(0900).
莫斯科--"扶助经济增长与稳定性"大会.
12月14日(五)
波哥大--哥伦比亚央行举行利率会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议.
墨西哥市--墨西哥央行公布货币政策会议纪录.
利马--秘鲁央行公布通胀报告.
布鲁塞尔--欧洲理事会会议.
12月17日(一)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]